Finiscono contro un muro nel violento incidente vicino Palermo in cui è morto un 29enne appassionato di rally

Ennesima tragedia sulle strade siciliane. Nella notte tra il 5 e il 6 maggio ha perso la vita un ragazzo di 29 anni. Andrea Finocchio, originario del messinese, è morto a causa di un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Il sinistro si è consumato in provincia di Palermo, lungo la strada statale 113 tra Lascari e Campofelice di Roccella. L’auto, guidata da un 37enne, è finita fuori strada schiantandosi contro alcune recinzioni e poi finendo contro un muro. I due erano in viaggio per assistere a una gara di rally.

Lo schianto contro il muro

Si è consumato nella notte tra il 5 e il 6 maggio l’incidente avvenuto in contrada Gorgo Lungo, tra Campofelice di Roccella e Lascari, in provincia di Palermo.

A perdere la vita è stato Andrea Finocchiaro, ragazzo di 29 anni originario del messinese. Il giovane viaggiava a bordo di una Toyota Yaris guidata da un uomo di 37 anni.

Fonte foto: Tuttocittà.it La strada statale 113, tra Lascari e Campofelice di Roccella, dove si è consumato l’incidente

Il 37enne, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto schiantandosi contro le recinzioni di alcune villette fino a sfondare un muro. L’auto ha terminato la sua corsa finendo sul terreno di un’abitazione.

L’urto sarebbe stato fatale per il 29enne che è morto sul colpo. Nulla di grave, invece, per il 37enne alla guida del veicolo che è stato trasportato in codice giallo dagli operatori del 188 presso l’ospedale Giglio di Cefalù.

La ricostruzione dell’incidente

Come spiega l’edizione palermitana di ‘La Repubblica’, secondo una prima ricostruzione, la vettura stava percorrendo a velocità sostenuta la strada statale 113.

Si tratta di un percorso rettilineo, ma già teatro in passato di altri incidenti. Durante la corsa, il 37enne avrebbe perso il controllo dell’auto finendo fuori strada.

I due si trovavano in contrada Gorgo Lungo, quando l’auto è finita contro le recinzioni di alcune abitazioni per poi schiantarsi contro un muro. L’impatto è stato fatale per il 29enne Andrea Finocchiaro.

Il dolore della comunità di Santa Teresa Riva

Andrea Finocchiaro, la giovane vittima del tragico incidente avvenuto nel palermitano, era un volontario dei vigili del fuoco.

Finocchiaro, inoltre, era originario di Santa Teresa Riva (comune siciliano in provincia di Messina) proprio come il 37enne alla guida dell’auto.

Sembra che entrambi si trovassero in provincia di Palermo per seguire la gara di rally della Targa Florio. «Appassionato di rally e amante della vita, ha regalato a chi ha avuto l’onore di incrociare la sua persona, la gioia di un ragazzo con una vitalità e affettuosità estrema», ha detto di lui il sindaco della cittadina del messinese, Danilo Lo Giudice.

Poche ore prima dell’incidente nel palermitano, nella tarda serata del 5 maggio, un altro sinistro mortale si è consumato a Ventimiglia dove sono morte due persone e ci sono stati quattro feriti.