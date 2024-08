Finisce con auto contro il semaforo in via Emilia vicino Parma: Riccardo Fanti morto nell'incidente a 22 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un grave incidente stradale è avvenuto domenica 25 agosto sulla via Emilia in provincia di Parma, causando la morte di un giovane di 22 anni, Riccardo Fanti, residente in provincia di Reggio Emilia. Per ragioni ancora da chiarire, il suo veicolo si è schiantato contro un semaforo dopo aver perso il controllo e salendo sul marciapiede. L’impatto è stato così violento che il corpo del ragazzo è rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto sul colpo.

Incidente in via Emilia, morto Riccardo Fanti

L’ennesima tragedia stradale è avvenuta alle prime luci dell’alba di domenica sulla via Emilia, vicino a San Prospero, nella provincia di Modena.

La vittima è Riccardo Fanti, un giovane di 22 anni, originario del Reggiano. Per ragioni ancora sconosciute e oggetto di indagine, la sua auto di grande cilindrata è andata a schiantarsi violentemente contro un semaforo.

L’incidente è avvenuto su via Emilia, tra Parma e Reggio

L’impatto è stato fatale: inutili i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori giunti immediatamente sul luogo dell’incidente, il ragazzo è deceduto sul colpo.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ipotesi delle autorità, il giovane avrebbe perso il controllo della sua vettura, che è prima salita sul marciapiede per poi schiantarsi contro un semaforo.

L’urto è stato così potente che il corpo del ragazzo è rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo.

Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore, e la circolazione lungo quel tratto della via Emilia è stata bloccata temporaneamente. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e la polizia locale di Parma, impegnati nei rilievi e nel tentativo di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Chi era Riccardo Fanti, la vittima dell’incidente

Un giovane buono, sempre rispettoso e attento, che non creava mai problemi. Così viene ricordato il 22enne Riccardo Fanti, il cui incidente ha sconvolto la comunità di Gattatico, dove viveva con la sua famiglia.

“I genitori sono devastati e tutta la nostra comunità è in lutto” ha spiegato Gianni Maiola, vicesindaco di Gattatico, come riportato dal Corriere di Bologna. Riccardo risiedeva a a Ponte Enza, una frazione situata sulla via Emilia e vicino al torrente omonimo, al confine con Parma.

Il 22enne stava tornando a casa da una festa e i suoi genitori lo avevano sentito pochi minuti prima. “Riccardo viveva con i genitori, loro lo avevano chiamato al telefono mentre stava tornando e lui li ha tranquillizzati spiegando che ormai era arrivato. L’incidente è avvenuto poco dopo” ha spiegato il vicesindaco.

Riccardo lavorava con il fratello alla Ram Service di Parma. “In una comunità piccola come la nostra questo è un lutto che segna tutti, ancora di più per una famiglia per bene come quella dei Fanti” ha spiegato Maiola. “Oltretutto, poco tempo fa è morta di malattia una 37enne, è il secondo colpo per tutto il nostro Comune” ha aggiunto il vicesindaco.