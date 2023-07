Fingono un malore e chiamano l'ambulanza a Rimini per un passaggio: pubblicano il video su TikTok, denunciati

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Si trovavano a piedi in una zona non coperta dai mezzi pubblici. Così hanno finto un malore, per farsi trasportare gratuitamente da un’ambulanza: il tutto ripreso con il cellulare, per pubblicare il video su TikTok. L’ennesima bravata giovanile, che unisce un uso discutibile dei social network allo scarso senso civico viene da Rimini. Per i due giovanissimi scatta ora la denuncia da parte degli operatori del soccorso.

La denuncia

La diffusione del video ha catturato l’attenzione di tutti, compresi gli operatori della Asl Romagna, che hanno deciso di presentare denuncia.

La scena mostra due ragazzi intorno ai 20 anni che simulano un malore e chiamano il numero di emergenza, richiedendo un’ambulanza per “un passaggio”.

Fonte foto: Tuttocittà I ragazzi nel video affermano di trovarsi a Coriano, in provincia di Rimini

La situazione è stata ripresa con il telefono cellulare e successivamente pubblicata sul popolare social network TikTok. Il video, diventato virale in poco tempo, ha scatenato una serie di reazioni e commenti da parte degli utenti.

Il video su TikTok

Il filmato di circa 4 minuti mostra i due giovani, in perfetta salute, che fingono di avere un malore e chiamano il numero di emergenza 118.

Il testo sovrapposto al video recita: “POV: quando sei in campagna e non ci sono mezzi”. “POV” è l’acronimo di “point of view” (punto di vista in inglese), e in questo caso mostra la prospettiva dei due giovani a piedi che cercano un modo sbagliato per raggiungere Riccione.

Nel video, ancora disponibile su TikTok e ripreso dai media locali, i ragazzi affermano di trovarsi a Coriano, nella provincia di Rimini.

La versione della Asl

Anche gli operatori del servizio di emergenza hanno visto il video, denunciando poi l’accaduto. “Gli operatori hanno seguito le procedure corrette e tempestive, basandosi sulle informazioni fornite dalla chiamata” ha dichiarato Maurizio Menarini, direttore della Centrale Operativa 118 ed Emergenza Territoriale Romagna.

“L’equipaggio ha trasportato i due ragazzi al Pronto Soccorso di Rimini, dove sono state eseguite le procedure di triage e accettazione. Poco dopo, i due si sono allontanati spontaneamente dal Pronto Soccorso.”

“Condanniamo categoricamente questo comportamento” prosegue Menarini “e l’Ausl della Romagna ha presentato una denuncia penale nei confronti dei due individui, accusandoli di aver deviato i mezzi di soccorso dal loro compito istituzionale e di aver creato un’allarme ingiustificato”.

I commenti online

Il video ha scatenato una serie di commenti online, con alcuni che li rimproverano e sperano in una denuncia (che poi si è concretizzata), mentre altri li osannano .

Il caso dimostra come alcune persone, spesso giovani, cerchino di attirare l’attenzione sui social e ottenere popolarità attraverso azioni irresponsabili e pericolose. Basti pensare alla vicenda degli youtuber TheBorderline, protagonisti della tragedia di Casalpalocco, vicino Roma, con l’incidente che ha causato la morte di Manuel, di soli 5 anni.