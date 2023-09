Fine del mercato tutelato per gas e luce, si passa a quello libero: come scegliere il fornitore migliore

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

È la fine per il mercato tutelato di luce e gas. Il decreto Energia non permetterà la proroga di sei mesi per le famiglie considerate non vulnerabili, come invece ci si aspettava da giorni. Il ministro dell’Ambiente e della Sovranità energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha confermato che “sono in corso valutazioni sul meccanismo di traghettamento al di fuori del mercato tutelato per i clienti domestici”. La bomba sociale è stata evitata?

Cosa cambia con l’addio al mercato tutelato

A partire dal 1° gennaio 2024 il mercato tutelato della luce lascerà il posto al mercato libero. Cosa cambia per i clienti domestici? Il mercato libero apre alla concorrenza su prezzi e le offerte. Lo stesso discorso vale per il mercato tutelato del gas, che vedrà la sua fine a partire dall’aprile 2024.

Da queste date i clienti domestici non vulnerabili dovranno passare al mercato libero attraverso l’attivazione di un’offerta con un fornitore. L’allarme “bomba sociale” non è stata presa in considerazione con il nuovo decreto che apre al bonus benzina e non solo.

Chi sono i clienti vulnerabili?

Il mercato tutelato, ovvero quello che prevede il prezzo di luce e gas stabilito dallo Stato, resterà invece garantito per i “clienti vulnerabili”. La categoria è divisa tra clienti vulnerabili gas e clienti vulnerabili energia elettrica.

I requisiti per restare nel mercato tutelato, per i clienti gas, sono: condizioni economiche svantaggiate, soggetti con disabilità (art. 3 legge 104/92), clienti di abitazioni in emergenza calamitosa e infine i clienti con un’età superiore a 75 anni.

I requisiti per i clienti vulnerabili dell’energia elettrica sono: condizioni economiche svantaggiate, gravi condizioni di salute che richiedono apparecchiature medico-terapeutiche alimentate a energia elettrica, soggetti con disabilità (art. 3 legge 104/92), clienti con abitazione in zona colpita da eventi calamitosi, utenza su un’isola minore non interconnessa e clienti con età superiore a 75 anni.

Come scegliere il fornitore migliore?

Il mercato libero, al contrario del tutelato, è un regime di prezzi determinato dalla concorrenza tra fornitori. Questi, competendo tra di loro per aggiudicarsi i clienti, offrono luce e gas con in aggiunta diversi altri servizi.

Il miglior fornitore di luce e gas del mercato libero non è solo quello che fa il prezzo migliore per la materia prima, ma che aggiunge servizi extra, sconti e promozioni. Per scegliere il migliore basterà confrontare le diverse offerte sul mercato. Nel mercato libero c’è però da fare attenzione alle spese accessorie e alle spese fisse.