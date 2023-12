Finale X Factor 2023, vince Serafine (team Fedez). Gianni Morandi super ospite non convince i social

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Sarafine è la vincitrice di X Factor 2023. L’artista calabrese (classe 1989) in gara nel team di Fedez ha conquistato il gradino più alto sul podio della finale del talent show musicale, andata in onda nella serata di giovedì 7 dicembre. “Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto, il mio giudice Fedez”, ha commentato emozionata dopo l’annuncio del trionfo.

La finale di X Factor 2023

I 4 concorrenti, Maria Tomba e Sarafine per la squadra di Fedez da un lato e Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots per la squadra di Dargen D’Amico dall’altro, si sono dati sfida sul palco a suon di duetti e brani inediti.

La serata della finalissima è stata inaugurata dal duetto tra la presentatrice Francesca Michielin (che ha presentato anche il suo brano “Solite chiacchiere”) e il super ospite Gianni Morandi. Nonostante l’apprezzamento del pubblico presente e la standing ovation dei giudici, l’esibizione del cantante classe 1944 non ha convinto appieno gli spettatori, che sui social hanno mosso diverse critiche (“Esibizione agghiacciante del Giannone nazionale a X Factor 2023”, ha postato qualcuno).

Fonte foto: ANSA L’esibizione di Gianni Morandi durante la finale di X Factor 2023

Durante la prima manche, i quattro concorrenti rimasti in gara si sono esibiti in un carosello senza soluzione di continuità, ciascuno con un riassunto in musica dei brani che hanno segnato il loro percorso all’interno dell’edizione di quest’anno di X Factor (segnata da diverse polemiche e dalla squalifica di Morgan come giudice).

A seguire, per la seconda manche, Maria Tomba è salita sul palco con Myss Keta, mentre Sarafine che si è esibita con il duo francese di musica elettronica degli Ofenbach.

Il Solito Dandy ha dato spettacolo in compagnia di Francesco Gabbani, mentre è stato un duetto all’insegna del rock’n’roll quello che ha visto come protagonisti gli Stunt Pilots e la chitarra elettrica di Omar Pedrini.

Maria Tomba ha cantato “Crush”, Il Solito Dandy ha riproposto “Solo Tu” e gli Stunt Pilots hanno fatto risuonare le note di “Imma Stunt”. Alla fine però, ad avere la meglio è stata Sarafine con “Malati di gioia”.

Chi è Serafine

Calabrese, classe 1989, Sarafine è un’ex impiegata d’azienda che ha deciso di abbandonare la sua vita professionale per dedicarsi alla musica.

Era giunta alle audizioni di X Factor con il suo “Malati di gioia”, un brano che “parla di me, parla della generazione anni 80/90 che ha seguito un percorso educativo e lavorativo più per senso del dovere che per reale vocazione e che spesso si è sentita fuori luogo, magari vedendo la gioia come un morbo da cui tenersi a distanza con anticorpi a tempo indeterminato”.

“Ho completato gli studi non brillantemente in economia aziendale, parlo inglese fluentemente per quelli che lo parlano male ma, signore e signori, se c’è una cosa che so veramente fare è ballare” recita il testo stesso della canzone.