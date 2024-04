Filomena D’Antini nominata consigliera nazionale di Parità: "Io e mio fratello Pio due mondi diversi"

Filomena D’Antini, foggiana di 53 anni e sorella di Pio D’Antini del noto duo comico Pio e Amedeo, è stata nominata nuova consigliera nazionale di Parità. Una carica non di poco conto per quel che riguarda il tema della parità di genere.

Filomena D’Antini, sorella di Pio, è la nuova consigliera nazionale di Parità

Ad affidare la carica a Filomena D’Antini è stata la ministra del Lavoro Elvira Calderone, con l’ok anche della collega delle Pari opportunità e della Famiglia Eugenia Rocella.

Al fianco della 53enne foggiana, come supplente, ci sarà Agnese Canevaro.

Filomena D’Antini ha alle spalle una lunga carriera politica all’interno del partito di Forza Italia in Puglia. Tra le cariche ricoperte, anche quella di consigliera provinciale di Lecce.

“Io e Pio facciamo parte di mondi differenti”

In queste ore c’è stato anche qualche mugugno a proposito della scelta di Filomena D’Antini. C’è chi ha ricordato che lo scorso 4 ottobre, durante uno spettacolo teatrale di Pio e Amedeo, in platea fu avvistata la premier Giorgia Meloni. Il duo comico le riservò anche una battuta: “Metti anche noi in Rai”.

La vicenda ha innescato qualche bisbiglio ‘maligno’, su cui la neoconsigliera nazionale di Parità è subito intervenuta, minimizzando il rapporto con il fratello Pio per provare a mettere a tacere il fastidioso vociferare.

“Facciamo parte di mondi diversi – ha dichiarato la 53enne – Con questo ruolo non trascurerò di trattare i casi di discriminazione di genere sul lavoro di rilevanza nazionale e mi occuperò della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, anche attraverso la collaborazione con gli organismi di rilevanza nazionale competenti in materia di politiche attive del lavoro, di formazione e di conciliazione”.

Le congratulazioni di Adriana Poli Bortone

Sulla nomina di Filomena D’Antini si è espressa favorevolmente Adriana Poli Bortone, ex sindaca di Lecce nonché ex ministra, deputata e senatrice.

Bortone ha definito D’Antini “un’ottima scelta”, assicurando che “ha svolto per anni con professionalità e competenza il ruolo di consigliere di parità alla provincia di Lecce: doti ed esperienze che le consentiranno senza ombra di dubbio di affrontare il nuovo e importante compito interpretando il tema della parità, non solo riferito al genere, ma con una visione più ampia ed adeguata alle attuali sensibilità nei riguardi di quanti necessitano di essere posti in pari condizioni di partenza per poter esprimere le proprie capacità”.

Fonte foto: ANSA Un’immagine dell’ex ministra Adriana Poli Bortone

“A Filomena D’Antini dunque gli auguri più cari di buon lavoro e i miei complimenti per l’importante traguardo raggiunto”, ha concluso l’ex sindaca.