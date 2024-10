Film su Enrico Berlinguer, il ministro Giuli assente alla prima: la frecciata della figlia Bianca

La Festa del Cinema di Roma è stata aperta dalla proiezione del film Berlinguer – La grande ambizione. Nessun esponente del Governo Meloni ha presenziato alla prima, spingendo la figlia dello storico segretario del Pci, Bianca Berlinguer, a lanciare una frecciata al ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La sua assenza è stata paragonata a un vero e proprio schiaffo da alcuni quotidiani.

La frecciata di Bianca Berlinguer al ministro Giuli

Il film è stato selezionato per l’apertura della Festa del Cinema di Roma.

In sala, però, non c’erano membri del Governo.

Fonte foto: ANSA Bianca Berlinguer sul red carpet col cast di “Berlinguer La grande ambizione”

In un’intervista al Fatto Quotidiano, Bianca Berlinguer non ha risparmiato una frecciata all’Esecutivo:

"Il ministro Giuli ha fatto sapere che non poteva, perché stava rientrando da Francoforte, ma mi dicono che alle 19:30 fosse già al Ministero. Probabilmente già afflitto da una forte otite".

Le scuse del ministro Giuli

Dopo l’assenza all’apertura della Festa del cinema, il ministro si è presentato per l’anteprima del documentario dedicato alla senatrice a vita Liliana Segre.

Accompagnato dalla moglie Valeria Falcioni, ha spiegato di non essere “potuto venire all’inaugurazione perché sono arrivato tardi, tardissimo, malconcio, da Francoforte: ho avuto l’otite”.

La moglie, come riportato da Repubblica, nel frattempo suggeriva ai cronisti di alzare la voce perché il ministro ancora non sentiva bene: “Mi sembrava una scortesia presentarmi con tanto ritardo e in quelle condizioni. Un caso politico? No, la bellissima mostra su Berlinguer avevo cercato di farla al Maxxi, avevo preso i primi contatti, poi non se n’è fatto niente”.

Di cosa parla il film su Enrico Berlinguer

Il film Berlinguer – La grande ambizione è uscito nel 2024.

Il regista, Andrea Segre, si è focalizzato sulla vita del politico e leader del Partito comunista italiano (Pci), interpretato da Elio Germano, tra il 1973 e il 1978.

Si parte dall’attentato in Bulgaria ai danni di Enrico Berlinguer all’omicidio di Aldo Moro, che sancisce l’impossibilità del compromesso storico, ossia dell’accordo tra Pci e Dc.