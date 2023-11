Film su Edith Piaf con la sua voce originale grazie all'Intelligenza artificiale dopo il successo dei Beatles

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Dopo i Beatles, l’intelligenza artificiale riporterà in vita la voce di Edith Piaf. A sessant’anni dalla morte la cantante francese tornerà a cantare grazie alle tecnologie che usano l‘IA in un nuovo film biografico sulla sua vita.

Edith Piaf torna in vita con l’intelligenza artificiale

Ad annunciarlo è stata la Warner Music, che in una nota spiega che collaborerà con gli eredi della leggendaria artista francese per ricreare la sua voce e le sue sembianze in un nuovo docufilm biografico di cui ancora non si conosce la data di uscita, che dovrebbe chiamarsi Edith.

Sebbene sia morta sessanta anni fa all’età di 47 anni, Edith Piaf sarà direttamente ‘coinvolta’ nel film grazie alle tecnologie che utilizzano l’intelligenza artificiale.

Fonte foto: ANSA

Il film sulla vita di Edith Piaf

Il film, della durata di 90 minuti, narrerà la vita di Edith Piaf muovendosi tra gli anni Venti e Sessanta tra Parigi e New York. Il lungometraggio conterrà filmati d’archivio, interviste tv, performance teatrali e filmati personali.

La voce narrante del film sarà proprio quella della cantante di grandi classici francesi come La vie en Rose e Non, je ne regrette rien, ricreata “in laboratorio” grazie all’intelligenza artificiale.

Il film includerà anche le registrazioni originali dei successi di Piaf. La regia film è firmata da Julie Veille, che ha già diretto i documentari su Diana Ross, Sting e Stevie Wonder.

La voce di Edith Piaf ricreata con l’intelligenza artificiale

Warner Music ha spiegato che l’intelligenza artificiale verrà alimentata da centinaia di clip vocali e di immagini, alcune vecchie più di 80 anni, per ricreare il suo stile unico e “migliorare ulteriormente l’autenticità e l’impatto emotivo della sua storia”.

Per ricreare la voce di Edith Piaf è stata utilizzata una tecnologia sviluppata dalla società Respeecher e già utilizzata per far “rivivere” Elvis durante un’esibizione in America’s Got Talent.

“Poter sentire ancora una volta Edith è stata un’esperienza speciale e toccante. La tecnologia ci ha fatto sentire come se fossimo di nuovo nella stanza con lei. L’animazione è bellissima e attraverso questo film potremo mostrare il lato reale di Edith, la sua personalità gioiosa, il suo umorismo e il suo spirito incrollabile”, hanno dichiarato gli esecutori testamentari della cantante, Catherine Glavas e Christie Laume.