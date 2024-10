Filippo Turetta, svelato il contenuto del telefono: spunta la lista delle "cose carine" per Giulia Cecchettin

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una lista di “buoni propositi” e di “cose carine” per Giulia. C’era anche questo nel telefono di Filippo Turetta, il cui contenuto è finito agli atti del processo che lo vede imputato del femminicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Appunti e annotazioni dai quali emerge la personalità e i pensieri del giovane accusato di omicidio.

Svelato il contenuto del telefono di Filippo Turetta

Filippo Turetta annotava moltissime cose sul suo cellulare, quasi come un diario segreto in cui scriveva i suoi pensieri, le cose da fare e i propositi per il futuro. Per se stesso ma anche per Giulia Cecchettin.

È quanto emerge dagli atti del processo a carico del ragazzo accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata, avvenuto l’11 novembre 2023.

Fonte foto: ANSA Gino Cecchettin, papà di Giulia, alla prima udienza del processo a carico di Filippo Turetta

Alcune schermate del cellulare di Turetta sono state mostrate durante la puntata di martedì 1 ottobre di Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 condotto da Myrta Merlino.

La lista dei “buoni propositi” di Turetta

Le immagini del contenuto del telefono di Turetta mostrano un diario digitale organizzato metodicamente in cartelle. Tra queste una contenente i “buoni propositi” per il 2023.

Una lista con scritto cose da fare, come andare a concerti e allenarsi con costanza, ma anche “apprezzare la vita” e “aiutare Giulia a migliorare profilo”.

E ancora: “Arrabbiarsi il meno possibile, alzarsi subito quando suona la sveglia, arredare bene camera mia, programmare shopping in negozietti, provare Tinder”.

“Devo buttarmi! In qualsiasi occasione senza paure, non ho nulla da perdere ormai”, scrive anche Turetta.

Le “cose carine” per Giulia Cecchettin

Dalle annotazioni di Turetta emerge l’ossessione per Giulia Cecchettin: “Una persona come la Giulia non la troverò mai più neanche in infinite vite”.

“Si stava divertendo e mi ha chiesto se vorrei rimanere suo amico”, si legge in un altro passaggio del diario, in cui Turetta descrive le giornate trascorse insieme.

Turetta aveva poi compilato una lista di “cose carine da fare per lei” come mandare post su Instagram, regalarle fiori e peluche, accompagnarla ovunque lei volesse andare.

Le “cose che non vanno”

Nel telefono Filippo Turetta aveva annotato anche le sue frustrazioni, contenute nella cartella “Cose che non vanno“: “Non mi ha mandato un messaggio affettuoso dopo la buonanotte, non mi ha invitato alla festa di compleanno di Elena, non mi include nella sua vita lasciandomi sempre solo”.

“Ho i piedi piatti, ho i denti storti, sono povero e non sono bello”, scrive ancora Turetta, quindi un suggerimento a se stesso: “Non litigare, perché peggiora solo le cose”.