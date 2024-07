Filippo Turetta e il messaggio choc a Giulia Cecchettin: "Laureiamoci insieme o la vita è finita per entrambi"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Emergono nuovi dettagli su Filippo Turetta, il ragazzo 22enne a processo per aver ucciso la sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, e sui suoi messaggi a lei rivolti durante la loro relazione. Frasi, sms e whatsapp che testimoniano un tentativo di lui di controllare la vita della ragazza con velate e continue minacce.

Filippo Turetta e il messaggio choc a Giulia Cecchettin

“Mettiti in testa… che o ci laureiamo insieme o la vita è finita per entrambi“. Questo quanto scriveva Filippo Turetta in un messaggio WhatsApp nel febbraio 2023, nove mesi prima del femminicidio.

Il testo è stato recuperato dal cloud della giovane e, come riporta Ansa, è ora agli atti dell’inchiesta a carico del ventiduenne padovano accusato di omicidio volontario premeditato.

Fonte foto: IPA

Una foto scattata durante i funerali di Giulia Cecchettin

Nella mente di Filippo Turetta: il rapporto malsano con l’ex fidanzata

Per i carabinieri al lavoro sul caso, Turetta aveva una “ossessiva pretesa” di laurearsi insieme a Giulia Cecchettin.

I due avevano in comune gli studi in Ingegneria all’università ma la ragazza era a un passo dalla laurea, a differenza dell’ex fidanzato, ancora indietro con gli esami. Proprio questa differenza, con Giulia Cecchettin che di lì a poco avrebbe discusso la sua laurea, è stata una delle molle a far scattare la furia omicida di Turetta.

Il 22enne non si era rassegnato alla fine della loro relazione e “agiva come se fosse sicuro di riconquistarla“. Come risulta dagli atti dell’indagine, dal gennaio 2022 al giorno del femminicidio, Turetta inviò a Cecchettin 225.720 messaggi (una media di oltre 300 al giorno) con un incremento a ridosso del delitto.

Femminicidio di Giulia Cecchettin: la scelta del processo dell’ex fidanzato Filippo Turetta

Nelle ultime ore Filippo Turetta, insieme al suo legale Giovanni Caruso, ha rinunciato all’udienza preliminare davanti al gup che era prevista per il 16 e il 18 luglio.

Turetta – che ha confessato di aver ucciso la sua ex fidanzata – non chiederà la perizia psichiatrica e andrà direttamente a processo alla Corte d’Assise.

Il vantaggio di tale scelta è quello di ridurre i tempi in cui si andrà a formulare la sentenza. “Vogliamo che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili e nell’interesse di tutti”, ha detto l’avvocato.