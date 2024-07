FIlippo Turetta a processo per l'omicidio Giulia Cecchettin col rito immediato: la data di inizio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In accordo con il legale dell’imputato, è stato disposto il rito immediato per il 22enne Filippo Turetta, che andrà a processo per l’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, uccisa brutalmente lo scorso 11 novembre 2023: già disposta la data della prima udienza, che si terrà il prossimo 23 settembre a Venezia.

Filippo Turetta a processo

Erano previste per oggi – lunedì 15 luglio 2024 – e per mercoledì le prime udienze davanti al Giudice dell’Udienza Preliminare per Filippo Turetta, il 22enne imputato per l’omicidio di Giulia Cecchettin.

Ma, in accordo con il proprio avvocato, Giovanni Caruso, Filippo Turetta ha fatto richiesta di rito immediato che, secondo il legale, “consegue a un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso, e alla volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili e nell’interesse di tutti”.

I funerali di Giulia Cecchettin: l'ex fidanzato della ragazza, Filippo Turetta, imputato per l'omicidio, andrà a processo con il rito immediato

Le accuse per il 22enne Turetta, formulate dal Pm Andrea Petroni, sono di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking.

Cos’è il rito immediato

Il rito immediato è una fase di un procedimento penale che si caratterizza per l’assenza dell’udienza preliminare, portando così il processo direttamente alla fase del dibattimento. La richiesta può essere avanzata sia dal Pm che dall’imputato, a differenza ad esempio del rito direttissimo.

Solitamente, tale richiesta viene presentata dal Pm quando la prova del crimine commesso appare evidente, o se durante l’interrogatorio dell’indagato è emersa l’evidenza della prova. Può però essere richiesto anche quando, a seguito di invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio, l’indagato non si è presentato.

A differenza di patteggiamento o rito abbreviato, il rito immediato non prevede vantaggi per l’imputato: la sua unica funzione è quella di rendere molto più brevi i tempi processuali, e può essere quindi richiesto sia in caso di prove a supporto dell’innocenza, sia in caso di evidenza della colpevolezza.

L’omicidio di Giulia Cecchettin

Giulia Cecchettin, studentessa di 22 anni di ingegneria biomedica dell’Università di Padova, è stata uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato, allora 21enne, Filippo Turetta.

Turetta ha tolto la vita a Cecchettin tra i comuni di Vigonovo e Fossò, dopo una lotta avvenuta in un parcheggio, conclusasi con la morte della ragazza, che è stata picchiata e poi raggiunta da 75 coltellate.

Dopo il femminicidio, Turetta ha occultato il corpo di Giulia e si è dato alla fuga a bordo della sua macchina, salvo poi venir arrestato dalla polizia tedesca in Germania, mentre era fermo, senza più un goccio di benzina nell’auto, sulla corsia d’emergenza dell’autostrada A9. Turetta è poi stato estradato in Italia, ed è attualmente incarcerato presso la casa circondariale di Verona.