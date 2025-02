Figlio di Michael Jordan nei guai, Marcus arrestato per droga: chi è il 34enne star dei reality negli Usa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Marcus Jordan, figlio dell’ex star del basket Michael Jordan, è stato arrestato con l’accusa di guida sotto l’influenza di droga, possesso di cocaina e resistenza. Il 34enne è stato trovato su binari ferroviari con il suo SUV, sotto l’effetto di sostanze alteranti. L’episodio segue quello avvenuto a luglio 2024, quandoè stato fotografato mentre aspirava una sostanza bianca in Francia.

L’arresto di Marcus, il figlio di Michael Jordan

Il figlio di Michael Jordan, ex stella dell’NBA, è stato arrestato in Florida nella mattinata di martedì 4 febbraio con diverse accuse, tra cui guida sotto l’effetto di alcol e droga.

Il 34enne Marcus è stato preso in custodia nella prigione della contea di Orange per guida in stato di ebbrezza, possesso di cocaina e resistenza all’arresto senza l’uso della violenza.

Marcus Jordan è il terzogenito di Michael Jordan, leggenda dell’NBA

Sotto l’effetto di droga e alcol

Stando al rapporto di arresto, l’agente ha notato il SUV Lamborghini blu di Marcus Jordan bloccato su dei binari ferroviari, con le ruote parzialmente impantanate nella terra e ciottoli sparsi intorno a causa di manovre ripetute.

Avvicinandosi dal lato passeggero, l’agente ha percepito un forte odore di alcol. Jordan, continuando a dichiarare di aver sbagliato strada e aver bisogno di aiuto per liberarsi dai binari, non ha risposto immediatamente all’ordine di uscire dal veicolo, nonostante il pericolo imminente di un treno.

Alla fine, l’agente ha dovuto forzare l’uscita del 34enne. Jordan ha ammesso di aver bevuto, ma ha sostenuto di essere sotto il limite legale di alcol, accettando di fare il test.

Durante i controlli è stata poi trovata una busta con polvere bianca, successivamente identificata come cocaina, nelle tasche del giovane.

Chi è Marcus Jordan

Marcus Jordan, nato il 24 dicembre 1990 a Chicago, è il terzo figlio dell’ex campione di basket, disciplina nella quale si è cimentato con buoni risultati a livello universitario, per poi puntare su un altro tipo di carriera, aprendo un negozio di sneakers e calcando il mondo dello spettacolo, che lo ha portato a partecipare al reality show “The Traitors”.

L’arresto arriva solo pochi mesi dopo che, nel mese di agosto 2024, è stato sorpreso in Francia mentre sembrava sniffare una sostanza bianca durante un pranzo a bordo piscina con la sua compagna, Ashley Stevenson.

In precedenza, Jordan aveva fatto parlare di sé per la sua relazione altalenante con Larsa Pippen, ex moglie di Scottie Pippen, ex leggenda dei Chicago Bulls. La loro relazione, durata dal 2022 al 2024, ha riacceso vecchie tensioni tra Jordan e Pippen, i quali erano stati compagni di squadra durante la loro carriera nei Bulls.