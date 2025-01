Figlio dello chef Andrea Minguzzi accoltellato in Turchia, il 14enne è in terapia intensiva: colpito 5 volte

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Dramma a Istanbul, dove il figlio dello chef Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar è stato accoltellato in un mercato di strada a Kadikoy, sul lato asiatico della città. Il 14enne, Mattia Ahmet Minguzzi, è stato ferito al cuore, ai polmoni e ai reni. Le sue condizioni sono critiche, ed è ricoverato in terapia intensiva al Goztepe City Hospital.

Aggressione al figlio dello chef Andrea Minguzzi in Turchia

Come riporta Ansa, l’aggressione si è consumata venerdì scorso, 24 gennaio, quando Mattia Ahmet si trovava al mercato di Kadikoy per acquistare attrezzatura da skateboard insieme a due amici. Secondo la ricostruzione dei media turchi, un diverbio con due ragazzi più grandi, di 15 e 16 anni, è sfociato in una violenta colluttazione.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’aggressione: uno degli assalitori si è avvicinato di corsa e ha colpito il ragazzo con cinque coltellate in più punti vitali.

Una volta caduto a terra, il 14enne è stato anche preso a calci. I due aggressori sono poi fuggiti, ma sono stati successivamente arrestati dalla polizia turca. Entrambi risultano avere precedenti penali.

Le condizioni critiche del ragazzo

Mattia Ahmet è stato soccorso immediatamente da una dottoressa presente sul luogo dell’aggressione, che gli ha praticato massaggio cardiaco e respirazione artificiale. Trasportato d’urgenza al Goztepe City Hospital, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Secondo i medici, i fendenti hanno raggiunto organi vitali come polmoni e reni, e il cuore è stato lambito. “Siamo fiduciosi, ma la situazione è critica. I dottori stanno facendo il possibile,” ha dichiarato il padre Andrea Minguzzi, visibilmente scosso.

Anche la nonna del ragazzo, Aynur Akincilar, ha espresso il suo shock: “Mio nipote è un ragazzo brillante, parla tre lingue e non farebbe del male a nessuno. Speriamo che possa riprendersi”.

Le indagini in corso

Gli aggressori sono stati identificati e fermati dalla polizia turca poco dopo l’aggressione. Entrambi sono minorenni, ma già noti alle forze dell’ordine per reati precedenti.

Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza per chiarire meglio la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

La notizia ha destato scalpore sia in Italia che in Turchia, dove la famiglia Minguzzi è nota. Andrea Minguzzi è chef in un rinomato ristorante italiano di Istanbul, mentre la moglie, Yasemin Akincilar, è una violoncellista di fama internazionale.