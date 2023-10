Figlio della giudice Apostolico andò a processo (assolto) per violenza contro la polizia: la Lega attacca

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ancora polemiche sulla giudice di Catania Iolanda Apostolico, finita nel mirino della destra per non aver applicato (come alcuni altri magistrati) il decreto del governo Meloni sui migranti. La Lega torna all’attacco perché è emerso che un anno fa è stata ascoltata come testimone ad un processo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale che vedeva tra gli imputati il figlio, poi assolto.

Il figlio della giudice Apostolico a processo

I fatti risalgono al 29 marzo 2019, quando a Padova i centri sociali organizzarono una contromanifestazione in risposta ad un corteo antiabortista di Forza Nuova.

Ci furono degli scontri tra i manifestanti dei centri sociali (tra cui Francesco Moffa, figlio 26enne della giudice Apostolico) e le forze dell’ordine, che separavano i due gruppi.

In quella occasione il giovane avrebbe tirato un pugno allo scudo di una poliziotta, e per questo venne indagato per resistenza a pubblico ufficiale assieme ad altri 14 ragazzi.

La giudice ascoltata come testimone, figlio assolto

Al processo a carico dei ragazzi, come riporta il Messaggero, la giudice di Catania Iolanda Apostolico venne ascoltata come testimone nell’udienza del 25 ottobre 2022.

Apostolico riferì che dopo la protesta il figlio l’aveva chiamata per dirle che la polizia aveva usato violenza contro i partecipanti: le aveva fatto vedere un video che mostrava un ematoma sulla gamba causato da un colpo subito e i jeans imbrattati di sangue di una sua amica che era rimasta ferita.

Il processo si è concluso il 2 febbraio 2023 con la sentenza del tribunale di Padova che ha visto assolti Moffa e 12 dei 14 ragazzi imputati.

La Lega all’attacco

La Lega di Matteo Salvini, che sta portando avanti da giorni una campagna contro la giudice Apostolico, ha ripreso sui social la notizia, commentando così su X (ex Twitter): “Madre e figlio. Bella famigliola”.

“Sulla condotta non equilibrata del magistrato Apostolico ormai esce quasi una notizia al giorno. Ancora un atteggiamento di parte e non imparziale”, ha dichiarato Stefania Pucciarelli, capogruppo della Lega nella commissione Esteri-Difesa del Senato.

Non solo Lega. “Le ulteriori notizie che si apprendono sulla magistrata Apostolico, comprese le testimonianze che avrebbe reso, rendono indifferibile una cessazione della sua attività”, ha detto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri chiedendone le dimissioni.