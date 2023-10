Figlio 13enne accoltella la madre alla gola a Fossoli di Carpi in provincia di Modena

45enne accoltellata alla gola dal figlio 13enne. L’aggressione familiare si è verificata lungo la mattinata di domenica 22 ottobre, a Fossoli di Carpi, un paese in provincia di Modena.

La mamma non è in condizioni gravi

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata ferita gravemente. Inizialmente si è parlato di condizioni critiche a causa della ferita riportata.

In un secondo momento, fortunatamente, si è appreso che la madre non è in pericolo di vita. La prognosi è di venti giorni.

Fonte foto: ANSA

La 45enne si trova attualmente ricoverata al Policlinico di Modena.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, un’ambulanza ed i carabinieri. Dalla ricostruzione dell’episodio si è compreso che ad accoltellare la donna sarebbe stato il figlio 13enne.

Al momento sono in corso tutti gli accertamenti del caso per definire la precisa dinamica dei fatti.

Sulla vicenda c’è il massimo riserbo essendo coinvolto un minorenne.

Il precedente dello scorso settembre

Un mese e mezzo fa si è verificata un’altra situazione drammatica a livello famigliare riguardante un accoltellamento.

Domenica 3 settembre a Bottanuco, comune in provincia di Bergamo, si è consumata una tragica e sanguinosa lite tra padre e figlio.

L’80enne ha colpito il figlio di 54 anni con un coltello, uccidendolo.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, chiamati sul posto dal genitore stesso dopo l’aggressione, il figlio non è riuscito a salvarsi e ha perso la vita. Il padre è stato arrestato per omicidio.