Figlia uccisa dal padre in Florida: la bambina faceva i capricci e non voleva andare a dormire

A Tampa, in Florida, un uomo è accusato di omicidio per aver sparato alla figlia che non voleva dormire. Per lui anche l’accusa di tentato omicidio, dal momento che ha sparato anche al figlio.

Cauzione da due milioni e mezzo di dollari

Il 30enne Jermaine Lavanda Bass è stato rinviato a giudizio per aver aperto il fuoco con una pistola sulla figlia di 5 anni e sul figlio di 8 anni.

Per lui la corte ha fissato una cauzione di due milioni e mezzo di dollari, come riporta ‘TampaBay’.

La bambina faceva i capricci

L’uomo sostiene di avere un blackout di memoria e di non ricordare come si siano svolti i fatti.

Secondo la ricostruzione, nella tarda serata dello scorso 29 agosto la compagna di Jermaine Lavanda Bass ha messo a letto i bambini, ma la piccola era particolarmente irrequieta e non voleva saperne di addormentarsi: ridacchiava, voleva giocare e cercava di alzarsi dal letto.

Ad un certo punto il padre, forse esasperato per i capricci, ha preso la pistola e ha fatto fuoco sui suoi figli.

La bambina è morta poco dopo l’arrivo al Tampa General Hospital, il figlio maggiore invece è stato ferito gravemente e si è poi salvato solo grazie a un delicato intervento e a un lungo ricovero in terapia intensiva.

A lanciare l’allarme, la compagna di Jermaine Lavanda Bass che, come sostiene, inizialmente credeva che gli spari venissero da fuori casa.

Il padre in stato di choc

All’arrivo dei poliziotti il padre è stato trovato in stato di choc sulla porta di casa con il figlio maggiore fra le braccia.

L’uomo non ha saputo spiegare il perché del suo gesto e ha continuato a ripetere che si è trattato solo di un incidente.

L’uomo non ha precedenti penali e la compagna e i vicini lo descrivono come un padre devoto e amorevole.

Ora dovrà affrontare le accuse di omicidio premeditato di primo grado, tentato omicidio di primo grado e abuso aggravato su minori.