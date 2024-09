FIFA+ e il calcio gratis su Pluto Tv, tutto legale: come vedere le partite e i documentari in streaming

Oltre a Dazn, oltre a Sky, il calcio si potrà vedere anche su Pluto TV. La particolarità è che sarà gratis, trasmetterà i contenuti di FIFA+ (canale streaming della Federazione internazionale, massimo organo calcistico): non solo le partite, ma anche altri prodotti come ad esempio i documentari. Ecco come godersi il palinsesto, senza pagare un euro e in maniera del tutto legale.

Perché Pluto Tv è gratis

Il canale FIFA+ è arrivato sulla piattaforma di streaming Pluto Tv: è gratuita, ma ospita la pubblicità.

Pluto Tv è di proprietà di Paramount: è stata lanciata oltre 10 anni fa, il 31 marzo 2014.

Fonte foto: Getty

Cos’è FIFA+

FIFA+ si autodefinisce “la casa dell’intrattenimento calcistico”.

Sostanzialmente è un contenitore che consente di guardare contenuti in streaming.

È disponibile in tutto il mondo, quindi anche in Italia, in ben 6 lingue.

Oltre all’arrivo su Pluto TV, FIFA+ è raggiungibile da:

tablet e smartphone Android/iOS

Android TV

Amazon Fire TV

LG WebOS

Xbox

Philips Saphi

Samsung Tizen OS

PlayStation 4 e 5

tvOS

Partite e documentari: il calcio di FIFA+

Essendo un canale della FIFA, FIFA+ detiene i diritti di parecchi contenuti, sia in diretta (circa 40 mila partite l’anno) sia on demand.

Per esempio, si possono recuperare le partite del passato, ma anche alcune competizioni in corso, come il Mondiale femminile 2024 under 20.

Sono poi disponibili le partite dei campionati nazionali i cui diritti esclusivi non sono stati ceduti.

Oltre ovviamente ai documentari, per esempio After Diego dedicato a Maradona.

Come vedere FIFA+ gratis su Pluto TV

Per accedere a FIFA+ occorre:

scaricare l’app di Pluto TV sul dispositivo;

cercare il canale FIFA+.

Attenzione, però: al momento FIFA+ non consente di accedere all’archivio on demand.

Poco male per gli appassionati che non vogliono rischiare di incorrere in maxi-multe per l’utilizzo del pezzotto, dopo la stretta dell’Agcom.