Fidias Panayiotou, youtuber di Cipro con più follower della popolazione eletto alle Europee senza un programma

Con un incredibile terzo posto raggiunto alle Europee, lo youtuber Fidias Panayiotou, candidato a Cipro, è stato eletto al Parlamento Europeo. Conosciuto per i suoi video bizzarri e ironici con il nome “Fidias”, il 23enne conta oltre due milioni e mezzo di followers, ben di più della popolazione dell’intera isola.

Fidias Panayiotou è uno youtuber nato nel 2000, diventato famoso con il nickname “Fidias” sulla celebre piattaforma di condivisione video, sulla quale conta circa 2,6 milioni di followers.

Fidias è conosciuto principalmente per i suoi video ironici o dalle imprese bizzarre, e alcuni suoi contenuti (ad esempio i video sul come viaggiare gratis sui treni, realizzati in Giappone e India) gli hanno anche causato alcuni grattacapi.

Lo youtuber Fidias Panayiotou parla alla folla dopo essere stato eletto alle elezioni Europee a Cipro

Nello scorso aprile però, a sorpresa il videomaker aveva annunciato la sua candidatura al Parlamento europeo con l’obiettivo di motivare i giovani al voto: “Ho 23 anni e non ho mai votato in vita mia, e una notte mi sono detto che se non votassi mai e non mi interessassi mai, al potere sarebbero sempre gli stessi nerd, e ho detto ‘basta!’”.

La candidatura alle Europee

Già lo scorso anno, nel gennaio 2023, Panayiotou aveva annunciato alla televisione cipriota la sua intenzione di intervistare tutti i candidati in corsa per le elezioni presidenziali cipriote dello stesso anno, riuscendo a ospitare 12 dei 14 candidati, eccezion fatta per Nikos Christodoulides (poi eletto) e Andreas Mavroyiannis, i due favoriti.

Il suo impegno politico con la candidatura attuale però, come spiegato dallo stesso youtuber, non era solo quello di essere eletto, ma piuttosto di mostrare a Cipro e al mondo intero che “il popolo di Cipro è stanco dei partiti politici”, cercando quindi di aprire una nuova strada affinché i politici indipendenti prendano il potere.

E, a discapito di ogni previsione (anche considerando che Fidias non si è mai esposto politicamente nei suoi video), lo youtuber ha ottenuto un seggio europeo raggiungendo il 19,4% dei voti, piazzandosi dietro i partiti AKEL (estrema sinistra, 21,5%) e DISY (centrodestra, 24,8%).

Le dichiarazioni di Fidias Panayiotou

La vittoria di Fidias si deve probabilmente al senso di rifiuto che la popolazione ha maturato nei confronti della politica “tradizionale” che, per quanto palese, si è manifestato in un modo inaspettato. “Quello che è successo è stato uno shock, un miracolo”, ha detto Panayiotou all’emittente statale CyBC.

La cosa più assurda poi, a ben vedere, è che il ragazzo si è presentato alle elezioni senza un programma definito. Un dato che, secondo gli analisti ciprioti, evidenzia come “i partiti tradizionali non sono in contatto con gli elettori e non comprendono i social media e il loro impatto”. L’affluenza alle urne è stata del 58,86%, con un aumento che gli analisti attribuiscono almeno in parte al “fattore Fidias”.

Tra i progetti di Fidias sul suo canale Youtube, il più famoso è forse la “missione” per abbracciare 100 celebrità, grazie al quale è riuscito a incontrare anche Elon Musk. Nonostante il suo rifiuto di prendere una posizione chiara però, in vista delle elezioni, Fidias, che ha prestato servizio nell’esercito cipriota, ha ammesso che in passato sosteneva l’ELAM, partito di estrema destra.