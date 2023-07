Fidanzati aggrediti da un lupo a Vasto sulla spiaggia: morsi entrambi, un lettino usato come scudo

Paura in spiaggia in provincia di Chieti: una coppia di fidanzati si è ritrovata faccia a faccia con un lupo. L’animale li ha attaccati ed entrambi hanno riportato ferite su varie parti del corpo. Sono riusciti a scappare e chiamare aiuto, ma non è stato facile.

L’incontro col lupo durante una passeggiata notturna

La vicenda avvenuta ieri 27 luglio è raccontata da Today, che ha raccolto anche le parole dei diretti interessati. Si tratta di una giovanissima coppia: lui è un 20enne di Lucera (provincia di Foggia), lei una 18enne.

Si trovavano a Vasto Marina, provincia di Chieti, quando hanno deciso di fare una passeggiata notturna sulla spiaggia. Un momento che doveva essere romantico e che invece si è trasformato in un incubo: i due sono stati raggiunti da un lupo.

Il luogo dove è avvenuta l’aggressione non è distante da Vasto

L’animale, grigio-nero e di medie dimensioni, ha morso alle gambe il ragazzo che a quel punto non ha potuto fare altro che prendere un lettino della spiaggia e usarlo come scudo.

Ferite a gambe, avambraccio e gluteo: il racconto

Il ragazzo ha iniziato ad allontanarsi indietreggiando e usando il lettino come scudo, mentre la compagna fuggiva. Il lupo, però, l’ha raggiunta e morsa all’avambraccio e ad un gluteo.

Il 20enne l’avrebbe sentita gridare e piangere in lontananza. Si sono poi ritrovati alla macchina e hanno chiamato i soccorsi. In tutto l’episodio è durato circa un’ora, perché l’animale continuava a dare loro la caccia. Sono stati poi ricoverati in ospedale.

Lui ha ricevuto sei punti di sutura alla gamba sinistra e due alla destra – oltre ad una profilassi contro la rabbia. Per lei, invece, tre punti sul braccio e quattro sul gluteo.

Il racconto del 20enne che si è salvato dall’animale

Stando alle dichiarazioni rilasciate alla testata, il 20enne è consapevole di aver rischiato grosso. “So mi fossi voltato mi avrebbe aggredito alle spalle, mi avrebbe steso e mi avrebbe morso alla gola. Sono convinto, mi avrebbe ucciso” ha detto.

La coppia si trovava sul lungomare di Vasto, quando ha iniziato a sentirsi tirare da dietro. Sicuro che fosse un lupo, sottolinea che l’attacco è stato silenzioso: “Aspettava che facessi qualche errore, aspettava l’occasione giusta per sopraffarmi”.

L’adrenalina gli ha permesso di non soccombere alla paura e di dare alla ragazza la possibilità di salvarsi. Una volta in auto han chiamato Carabinieri e Polizia: “Mentre sono in ambulanza vedo il lupo che caracolla lungo la pista ciclabile”.

Secondo quanto riportato, si tratterebbe dell’ottavo caso simile in pochi mesi. I medici sul referto hanno segnalato l’aggressione da parte di un “canide” e a maggio il sindaco aveva già lanciato un appello per segnalare eventuali animali selvatici.