Festival di Sanremo a rischio per la Rai, Pippo Baudo prevede il disastro: "Danni per milioni di euro"

La Rai rischia di perdere il Festival di Sanremo. Per la tv pubblica sarebbe una “perdita enorme”, un “disastro“. Così Pippo Baudo, storico conduttore della kermesse, commenta la sentenza del Tar della Liguria che ha dichiarato illegittimo l’affidamento del Festival dal Comune di Sanremo alla Rai senza una gara pubblica.

Pippo Baudo, volto storico della tv italiana e per tredici volte conduttore del Festival di Sanremo, non ha dubbi: “Per la Rai non avere più il Festival di Sanremo sarebbe una perdita enorme, gigantesca, sotto tutti i punti di vista”.

Intervistato da Repubblica, Baudo ha detto la sua sulla recente sentenza del Tar della Liguria che apre ad altri l’affidamento dello storico festival della canzone italiana.

Fonte foto: ANSA Pippo Baudo a Sanremo 2018

Secondo l’88enne conduttore l’eventuale perdita di Sanremo significherebbe per la Rai un grave danno di immagine e milioni di euro di introiti pubblicitari persi: “Sarebbe un disastro”.

“L’ultimo evento rimasto” alla Rai

Per la Rai perdere Sanremo sarebbe un grave colpo, perché il festival è “l’ultimo evento rimasto” alla tv del servizio pubblico.

Sanremo “ha caratterizzato per decenni la Rai”, ricorda Pippo Baudo, “dopo tanti anni c’è ancora attesa, è un pezzo di storia“.

Dopo la sentenza la Rai ribadisce che il format di Sanremo è suo, ma il conduttore non è dello stesso avviso: “Non esiste un format, perché chiunque può stabilire come farlo”.

“Il festival 2025 è della Rai, nel futuro, chissà”, conclude Pippo Baudo. “Con una base d’asta non so come potrebbe andare a finire”.

La sentenza del Tar su Sanremo

La vicenda riguarda la recente sentenza del Tar (tribunale amministrativo regionale) della Liguria, che apre di fatto ad un futuro Festival di Sanremo senza Rai.

Accogliendo il ricorso presentato dall’associazione dei discografici italiani, che vuole togliere il Festival alla città di Sanremo, i giudici hanno dichiarato illegittimo l’affidamento del Festival da parte del Comune di Sanremo senza gara pubblica.

Per quanto riguarda l’edizione del 2025, non cambierà nulla, il Festival verrà trasmesso dalla Rai, con la direzione artistica di Carlo Conti.

Per le prossime edizioni invece il Comune ligure dovrebbe mettere a gara l’organizzazione del Festival, con la concreta possibilità che altre reti offrendo di più possano aggiudicarselo.