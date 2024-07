Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Conflitto sulle date del Festival di Sanremo. Tra il 4 e l’8 febbraio 2025 si terranno, oltre alla kermesse canora, anche i quarti di finale di Coppa Italia, che saranno trasmessi su Mediaset. L’ipotesi di rimandare l’appuntamento dell’Ariston non è così remoto.

Sanremo e la Coppa Italia si sovrappongono

È stato completato il calendario del prossimo campionato di Serie A e, di conseguenza a seconda della disponibilità delle squadre, anche quello della Coppa Italia. I quarti di finale saranno tra il 4 e l’8 febbraio 2025, le date in cui si svolge il Festival di Sanremo.

Un problema, dato che la competizione calcistica sarà trasmessa sulle reti Mediaset in esclusiva. Per evitare la concorrenza tra i due colossi della televisione italiana quindi, si stanno cercando soluzioni alternative.

Fonte foto: ANSA I festeggiamenti dell’ultima finale di Coppa Italia

Impossibile però spostare le partite di calcio. La Coppa Italia incastra i propri impegni in un calendario fittissimo, stretta tra la Serie A e soprattutto la fase finale delle Coppe Europee. Impossibile spostare match di Champions League per accomodare il Festival.

La concorrenza con Mediaset

La presenza della Coppa Italia in concomitanza con Sanremo non sarebbe un problema, ma la situazione diventa complessa principalmente dato che Mediaset ha i diritti di trasmissione della competizione.

Una soluzione alternativa avrebbe potuto essere quella di spostare le partite in questione alle 18:00 e non alle 21:00, ma le reti della famiglia Berlusconi non sono disposte a questo compromesso: il cambiamento di orario, in un giorno feriale, ne abbasserebbe l’attrattiva per gli inserzionisti.

Mediaset normalmente non fa quella che in gergo viene chiamata “contro-programmazione” durante le serate del Festival di Sanremo. Non presenta quindi una vera alternativa, accettando che buona parte degli spettatori siano attratti su Rai 1.

La soluzione per il Festival di Sanremo 2025

L’unica soluzione possibile sembra essere quella di far slittare di una settimana le date del Festival di Sanremo 2025, che sarà il primo a non essere condotto e diretto da Amadeus dopo 5 anni in cui il concorso canoro è cambiato profondamente.

Il direttore del teatro Ariston, Walter Vacchino, che ha storicamente ospitato l’evento in quasi ogni occasione, ha dato la propria disponibilità per adattare la programmazione in modo da poter ritardare il Festival di una settimana ed evitare la sovrapposizione con i quarti di finale di Coppa Italia.

La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma questa soluzione l’unica praticabile e sempre più probabile per il primo Festival di Sanremo della nuova gestione sotto la guida di Carlo Conti.