Festival di Sanremo 2023, le novità del regolamento e come si vota: dal televoto alla giuria demoscopica

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Perché Sanremo è Sanremo. Da martedì 7 a sabato 11 febbraio prenderà il via il Festival di Sanremo 2023, giunto alla sua 73^ edizione. Condotto per il quarto anno di fila da Amadeus, l’evento più importante del panorama musicale italiano è atteso sempre con ansia dagli appassionati e da tutti coloro che vogliono scoprire le canzoni dei 28 cantanti in gara. Magari supportandoli attraverso il televoto. Ma come funziona effettivamente? E cosa dice il regolamento ufficiale sul peso del voto della giuria demoscopica e della sala stampa? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La novità sui cantanti

La grande novità riguarda il numero di cantanti.

Ai 22 big scelti personalmente da Amadeus, infatti, si sono aggiunti 6 esordienti provenienti da Sanremo Giovani: tutti e 28 gareggeranno per la vittoria finale, senza distinzioni di categoria.

Fonte foto: ANSA Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2023

L’anno scorso i cantanti in gara erano 25 (22 big e 3 ‘giovani’).

Le regole della serata cover

Il regolamento si sofferma poi sulla quarta serata, definita ‘evento’: si tratta dell’appuntamento – attesissimo – con le cover.

Tutti e 28 i cantanti, venerdì 10 febbraio, saliranno sul palco insieme a un ospite per cantare una canzone “individuata in accordo con il direttore artistico (ossia Amadeus, ndr) e con la Rai, tratta dal repertorio italiano e internazionale degli anni ’60, ’70 e ’80, ’90 e 2000“.

Ciò significa che le canzoni che i telespettatori ascolteranno (qui quelle scelte dai 28 artisti, con i relativi ospiti) saranno comprese dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 2009.

La serata dei duetti, come sempre, sarà “parte integrante della gara“.

Come si vota

Secondo il regolamento del Festival di Sanremo 2023, le giurie che determineranno le classifica attraverso il voto saranno:

il pubblico da casa, attraverso il televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile attraverso sms);

da casa, attraverso il (da telefonia fissa e da telefonia mobile attraverso sms); la giuria della Sala Stampa , Tv, Radio e Web (composta dai 150 rappresentanti dei media accreditati al Festival );

, e (composta dai ); la giuria demoscopica, formata da 300 componenti selezionati.

Martedì 7 e mercoledì 8 febbraio saranno eseguite 14 canzoni in gara in ognuno dei due giorni (per un totale di 28), che verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa: carta stampata e tv; radio; web. I tre sistemi di votazione avranno un peso di un terzo ciascuno. Alla fine della serata sarà stilata una classifica parziale delle 14 canzoni ascoltate (la prima martedì 7, la seconda mercoledì 8 febbraio).

Nella terza serata, giovedì 9 febbraio, i 28 artisti proporranno le 28 canzoni in gara che saranno votate dal pubblico attraverso il televoto e dalla giuria demoscopica. I due sistemi di voto peseranno per il 50% ciascuno.

Nella serata Cover di venerdì 10 febbraio voteranno tutte le giurie: televoto (34%), Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e demoscopica (33%).

Nella serata finale, sabato 11 febbraio, i 28 brani in gara saranno votati dal pubblico attraverso il televoto.

Le prime tre canzoni in classifica verranno riproposte attraverso l’esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio-video. Dopodiché, sarà proposta una nuova votazione con tutte le giurie: televoto (34%), Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e demoscopica (33%).

Il brano/artista più votato sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2023.