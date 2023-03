Festa della donna e mimosa l'8 marzo, perché si regala questo fiore: simbolo e curiosità nascoste

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Anche l’8 marzo 2023, come da tradizione, si festeggia la Giornata internazionale della donna che vuole ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche raggiunte dal sesso femminile. In occasione di questa giornata, meglio nota come la Festa della donna, si è soliti regalare una mimosa, vero e proprio simbolo della ricorrenza. Ecco perché è stato scelto proprio questo fiore.

Mimosa e festa della donna, un fiore simbolo

La mimosa è un fiore molto profumato e dal colore acceso che fiorisce proprio in questo periodo dell’anno.

Furono le femministe ex-partigiane, Rita Montagna e Teresa Mattei, a regalarle per prime in occasione di una Festa della donna.

Secoli addietro, però, in America era già stato dato un preciso significato al fiore in questione.

Originaria dell’Australia, secondo la tradizione è simbolo della fertilità e della forza: è stato accostato alla figura femminile proprio per tradurne, in natura, il coraggio e la forza della donna, diventandone un vero e proprio simbolo.

Mimosa per la Festa della donna: la tradizione in Italia

Non si conosce la data precisa con cui è formalmente iniziata la tradizione della mimosa in regalo per la festa dell’8 marzo, ma in Italia il gesto è stato circoscritto a un periodo specifico.

La mimosa infatti sarebbe diventata la ‘pianta delle donne’ nel 1946: all’epoca l’Udi, cioè l’Unione donne italiane, cercava un fiore che potesse essere regalato in occasione della prima Festa della donna del secondo Dopoguerra.

In quell’occasione venne scelta proprio la mimosa, una delle poche piante che fioriva agli inizi di marzo: inoltre, era poco costosa.

Da Allora, e fino ai nostri giorni, questo fiore giallo è diventato il simbolo della giornata.

Festa della donna: le origini in America

Per andare a ritrovare le origini della festa, bisogna andare indietro fino ai primi anni del ‘900, in America.

Nel 1908, infatti, in un grande incendio in una fabbrica di camicie persero la vita numerose operaie.

Pare che accanto a quella fabbrica ci fosse proprio un albero di mimose che divenne, poco dopo, il simbolo della tragedia e del ricordo.