Festa del papà 2024 in Italia il 19 marzo a San Giuseppe ma non solo: come si celebra nel resto del mondo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Oggi 19 marzo è la Festa del papà 2024, il giorno di San Giuseppe. Si tratta di una festa celebrata in moltissimi Paesi in tutto il mondo, ma in tanti la ricorrenza non cade il 19 marzo come in Italia. Questo perché la Festa del papà ha origini e tradizioni diverse: perché si celebra il 19 marzo in Italia e come si festeggia nel resto del mondo.

Perché il 19 marzo è la Festa del Papà

In Italia la Festa del papà viene celebrata ogni anno il 19 marzo, ma solo da noi e in altri Paesi a tradizione cattolica come la Spagna cade proprio questo giorno.

Questo perché il 19 marzo si celebra la figura di San Giuseppe, il padre “adottivo” di Gesù, che secondo la credenza morì proprio il 19 marzo.

Nonostante si parli pochissimo di San Giuseppe nei Vangeli, nel tempo sono nate diverse leggende e tradizioni legate a lui, il suo culto si è diffuso nel Medioevo.

La festività di San Giuseppe è stata inserita nel calendario romano da papa Sisto IV nel 1479, poi nel 1871 la chiesa Cattolica lo proclamò il santo protettore dei padri di famiglia. Nell’Ottocento San Giuseppe divenne il santo patrono di alcuni paesi cattolici come Messico, Canada e Belgio.

Come si festeggia la Festa del papà in Italia

In Italia la Festa del papà viene celebrata con dei dolci a tema, che variano in base alle tradizioni culinarie delle varie regioni.

Fonte foto: 123RF Le zeppole di San Giuseppe

Il dolce tipico della ricorrenza è la zeppola di San Giuseppe, di tradizione napoletana ma diffusa anche in molte altre zone: pasta choux fritta guarnita con crema pasticcera e amarene.

A Roma questi dolci vengono chiamati bignè di San Giuseppe. In Sicilia ci sono gli sfinci, in Toscana e Umbria è diffusa la frittella di riso, in Emilia-Romagna la raviola.

Come si celebra nel resto del mondo

In molti altri paesi del mondo la Festa del papà ha origini e tradizioni diverse e cade in altri giorni dell’anno.

In Germania ad esempio la Festa del Papà coincide con il giorno dell’Ascensione, chiamata anche “giorno degli uomini”, una festa di tradizione cristiana che cade quaranta giorni dopo la Pasqua.

In molte città tedesche c’è la tradizione di festeggiarla formando comitive di uomini che spingono un carretto pieno di bevande alcoliche e passano il pomeriggio a ubriacarsi.

Negli Stati Uniti la Festa del papà si celebra dai primi del ‘900 e cade la terza domenica di giugno, dal 1966 è festa nazionale. La maggior parte dei paesi del mondo celebra la Festa del papà la terza domenica di giugno.

In Russia invece la Festa del papà si celebra il 23 febbraio e coincide con la Festa dei difensori della patria.

La Festa del papà non c’è invece in Corea del Sud: la ricorrenza è stata sostituita dalla Giornata dei bambini, durante la quale ai padri viene concesso un giorno di ferie da dedicare alla propria famiglia.