Festa dei Nonni, premiati i più giovani d'Italia: Alfonso Tirotta e Linda Porcasi hanno meno di 40 anni

“I nonni giovani servono per avere le forze per aiutare”. Parola di Linda Porcasi, che a soli 39 anni è la più giovane d’Italia a “vantare” tale status. La donna ha ricevuto, in occasione della Festa dei Nonni, un premio speciale alla Camera dei Deputati. Insieme a lei, a ritirare il riconoscimento consegnato dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, anche il compagno 37enne Alfonso Tirotta.

Chi sono Linda Porcasi e Alfonso Tirotta

“Aver accolto nuove vite nella nostra famiglia è stata una gioia grande ed essere nonni ci ha fatto scoprire un mondo nuovo, diverso, aprendoci a una felicità impagabile“, ha spiegato Alfonso nel corso della premiazione.

La coppia, originaria di Ca’ degli Oppi, in provincia di Verona, è unita dal 2004. Asia, la loro prima figlia, ha dato alla luce il piccolo Gabriel lo scorso 6 settembre all’età di 19 anni, insieme al padre 20enne Daniel Basoni. Lo riporta il sito Agenparl.eu.

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana

Alfonso e Linda sono anche genitori di due gemelli, Giuseppe e Alessandra, nati nel 2010.

“Dopo che ci siamo sposati – ha aggiunto Alfonso – è continuata la nostra supervita. Certo, non sono mancate e non mancano le difficoltà, ma pensiamo sia importante dire che con i bambini si può fare tutto e anche divertirsi, molto di più che da soli. L’arrivo di Gabriel è stata una sorpresa straordinaria“.

“La figura dei nonni è centrale perché sono un sostegno prezioso – ha sottolineato Linda -. Come mia suocera ha aiutato me, oggi cerco di aiutare mia figlia, che si sta rivelando una supermamma. Non ci sentiamo ‘diversi’. Abbiamo più responsabilità di qualche nostro coetaneo, ma viviamo con serenità, condividendo momenti felici insieme e con amici. La forza di volontà e il grande sostegno delle nostre famiglie sono alleati insostituibili nelle nostre vite”.

Le parole del presidente della Camera Lorenzo Fontana

“Una storia di vita coraggiosa, che regala speranza. Alfonso e Linda donano un segnale positivo in un mondo che sta vivendo gravi crisi e invitano tutti a capire che c’è del bello da difendere”, ha dichiarato il presidente della Camera Fontana nel corso della premiazione a Montecitorio, svoltasi nella giornata di mercoledì 2 ottobre.

“Questi ragazzi – ha proseguito – entrambi lavoratori, hanno deciso, giovanissimi, di fare famiglia e accudire il nipote, con grande senso di responsabilità, affrontando sicuramente sacrifici e problematiche, con coraggio e con la gioia che i figli regalano. Penso che il loro sia un bell’esempio, che dona forte speranza”.

Cos’è la Festa dei Nonni

La Festa dei Nonni è una ricorrenza annuale che si celebra il 2 ottobre in Italia, istituita nel 2005 per onorare il ruolo che i nonni svolgono all’interno delle famiglie e della società.

La data scelta coincide con il giorno in cui la Chiesa cattolica celebra gli Angeli Custodi, richiamo al ruolo di sostegno e protezione che i nonni rappresentano per i propri nipoti.

Per l’occasione, molte scuole e comuni organizzano eventi e attività, con il coinvolgimento anche dei più piccoli.

La ricorrenza ha preso piede in molte altre parti del mondo, come negli Stati Uniti, dove esiste una giornata simile, il National Grandparents Day.