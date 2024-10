Festa dei nonni 2024, perché cade proprio il 2 ottobre? Quando è stata istituita dal Parlamento in Italia

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il 2 ottobre 2024 è la Festa dei nonni. La data è fissa e – in Italia – è stata istituita dal Parlamento il 31 luglio 2005 attraverso la legge numero 159, promulgata dall’allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.

Dove è nata la Festa dei nonni?

La Festa dei nonni è nata negli Stati Uniti nel 1978, da lì si è diffusa in tutto il mondo.

A proporla all’allora presidente Jimmy Carter fu una casalinga, Marian McQuade, residente nel West Virginia con i suoi 15 figli e 40 nipoti.

McQuade incominciò a promuovere l’idea di una giornata nazionale dedicata ai nonni nel 1970: riteneva importante, per l’educazione dei giovani, la relazione con i nonni.

Perché in Italia si festeggia il 2 ottobre?

La Festa dei nonni, in Italia, si celebra dal 2005, anno in cui è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 159.

Il testo è articolato in 4 commi e stabilisce che:

è istituita la Festa nazionale dei nonni quale momento per “ celebrare l’importanza e il ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società “;

“; regioni, province e comuni, in occasione della Festa, possono promuovere iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni ;

; la Festa ricorre ogni 2 ottobre;

il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della Festa, le scuole possano promuovere iniziative volte a “discutere e approfondire le tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e nella società”.

L’importanza dei nonni nell’economia d’Italia

La legge che ha istituito la Festa dei nonni sottolinea la loro importanza e il loro ruolo all’interno delle famiglie e della società.

In effetti, secondo quanto rivelato da un’indagine di Coldiretti nel 2023, in ben 4 famiglie su 10 (40%) sono i nonni a salvare il bilancio domestico messo a rischio dall’inflazione e l’aumento dei prezzi che colpiscono il carrello della spesa.

Inoltre, tra gli italiani che beneficiano della presenza di un pensionato in casa, quasi i due terzi (63%) affermano che i nonni sono un fattore determinante per contribuire proprio al reddito familiare.

E, ancora, secondo il 22% i nonni sono un valido aiuto per accudire i figli, soprattutto dopo la scuola.

Infine, il 15% vede nei nonni un aiuto a livello lavorativo, soprattutto per chi ha un’attività.

Quando è la festa dei nipoti?

La festa dei nipoti, invece, si celebra il 23 luglio.