Ferrari premia i suoi dipendenti dopo un 2024 da record, aumenti per i lavoratori: a quanto ammonta il bonus

Il 2024 è stato un anno molto positivo per Ferrari e le previsioni per il 2025 sono migliorate. Quest’anno la casa automobilistica italiana dovrebbe ottenere ricavi per 7 miliardi di euro, il 5% in più di quelli del 2024. Grazie a questi risultati i dipendenti del Cavallino Rampante otterranno un bonus da 14.400 euro.

Previsioni positive per Ferrari

Le nuove previsioni sull’andamento di Ferrari nel 2025 confermano gli ottimi risultati della società di Maranello. L’ebitda adjusted, un parametro che misura l’utile di un’azienda, passerà dal 2,56% al 2,68% del fatturato.

Nel 2024 l’azienda è cresciuta sotto tutti gli aspetti, dal business tradizionale legato alle auto ai ricavi derivati dalle sponsorizzazioni e dagli accordi con i brand, fino alle operazioni finanziarie.

L’utile per azione è arrivato a 8,60 euro e il valore del titolo in Borsa a Milano ha sfiorato il record storico per azione, toccando 448 euro, in aumento in un solo giorno dell’8%.

Il bonus ai dipendenti

A vedere i risultati di questo periodo positivo per Ferrari saranno per primi i dipendenti. Alle 5mila persone che lavorano per la società di Maranello andranno 14.400 euro, 900 in più dello scorso anno.

Anche gli azionisti hanno ottenuto un ottimo ritorno economico da Ferrari. La loro remunerazione complessiva equivale a 1,021 miliardi di euro, anche grazie a riacquisti di azioni propri da parte della società, oltre che ai dividendi.

È però cresciuto anche l’indebitamento netto di Ferrari, che è passato da 99 milioni di euro a 180 milioni, un dato che non preoccupa gli analisti né la società stessa, che è pronta a lanciare nuovi modelli.

Le nuove Ferrari in arrivo

Per Ferrari il 2024 è stato anche un anno di addii. Sono infatti arrivati a fine produzione diversi modelli come la Portofino M, la SF90 Stradale, la 812 GTS, le 812 Competizione e la Roma.

Lo scorso anno l’azienda ha confermato un movimento dei propri modelli verso una maggiore sostenibilità: il 51% delle auto vendute aveva un motore ibrido, mentre il 49% era ancora completamente a combustione.

Nel 2025 arriveranno però sei nuovi modelli, tra cui anche uno completamente elettrico, il primo della storia della casa di Maranello.