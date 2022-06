Ferrari contro un camion a Cortina, distrutta la fuoriserie: la prima ricostruzione dell'incidente

Attimi di panico a Cortina: l’impatto di una Ferrari contro un camion poteva finire in tragedia, ma fortunatamente non ci sono morti né feriti gravi.

L’incidente

L’incidente ha avuto luogo questa mattina, martedì 7 giugno, alle ore 11:45. L’autista della Ferrari, un ceco, stava percorrendo la statale 51 in località Fiames di Cortina D’Ampezzo nella zona di Podestagno.

Come scrive la stampa locale – in particolare ‘Corriere delle Alpi’ – l’autista della fuoriserie avrebbe dato una sgasata di slancio sollecitando il treno posteriore dell’auto. In quel modo ha perso il controllo del mezzo.

La Ferrari in quel momento stava superando una curva per poi imboccare un rettilineo, ma l’autista non era più in grado di governare l’autovettura.

Nello stesso istante dalla corsia opposta proveniva un autoarticolato che si è visto incrociare con la Ferrari che procedeva a S. L’incidente è stato inevitabile.

La fuoriserie si è dunque schiantata violentemente contro il camion ed è stata sbalzata fuori strada, finendo in un fosso.

Fonte foto: ANSA Ferrari F8 Tributo esposte a Ginevra

L’autista della Ferrari transitava con una passeggera sul sedile di fianco.

Le conseguenze

Per via del forte impatto a bordo della Ferrari, una F8 rossa Edizione Tributo dal valore stimato di circa 230mila euro, si sono attivati gli airbag.

Nonostante lo schianto devastante i due passeggeri, il ceco con la sua compagna di viaggio, non hanno riportato ferite gravi.

Nessuna conseguenza anche per il camionista che sfortunatamente si è ritrovato coinvolto. Poco dopo l’incidente sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada, i carabinieri per i rilievi del sinistro e i sanitari del 118 per soccorrere le persone coinvolte.

Per il momento non è dato sapere se si sia verificato un eccesso di velocità da parte del conducente della Ferrari né se tutte le persone coinvolte siano state trasportate all’ospedale.

Come mostrano le foto pubblicate dalla stampa locale, la rossa di Maranello è andata completamente distrutta ed è stata portata via da un carro attrezzi.

La strada è stata riaperta al traffico due ore dopo l’intervento dei pompieri.

La Ferrari Edizione Tributo

Il modello di Ferrari che si è scontrata con il camion a Cortina D’Ampezzo, come già detto, è l’F8 Edizione Tributo.

La sua forma è una versione ammorbidita di quella della 488 Pista. La denominazione F8 è dovuta al motore V8, composto da 8 cilindri.

Il nome ‘Tributo’, infine, è dovuto al fatto che siamo di fronte a una nuova evoluzione del propulsore F154, premiato per tre volte consecutive come motore internazionale dell’anno.