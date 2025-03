Ferrara, perseguita l'ex compagna e le lo denuncia: braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato sottoposto a divieto di avvicinamento a Ferrara per stalking nei confronti della sua ex compagna. Il provvedimento è stato emesso dal giudice dopo che la donna ha sporto denuncia per atti persecutori.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione dalla Squadra Mobile di Ferrara. Gli è stato notificato il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna, mantenendo una distanza minima di 500 metri.

Controllo elettronico

All’uomo è stato applicato un braccialetto elettronico con tecnologia GPS, che consente di monitorare in tempo reale la sua posizione. In caso di avvicinamento alla vittima, il dispositivo invia un allarme alla centrale della Questura e un secondo segnale al dispositivo della vittima.

Gestione dei dispositivi

Attualmente, la Sala Operativa della Questura gestisce 11 dispositivi di questo tipo. Nel 2024, sono state gestite 6.170 chiamate, di cui 1.705 hanno portato a interventi di Polizia Giudiziaria e 388 a interventi di Soccorso Pubblico. Tra le restanti 4.077 chiamate, vi sono anche gli interventi per gli alert del braccialetto elettronico.

Altri provvedimenti

Oggi, il Questore ha emesso due fogli di via per la durata di 3 anni a carico di due giovani per un furto presso un parcheggio di un centro commerciale cittadino e un terzo foglio di via per una truffa ai danni di un anziano.

Fonte foto: IPA