Ferrara, bombola del gas esplode in casa: coppia di anziani in fuga dall'abitazione ormai inagibile

Una normalissima bombola gpl collegata ad una stufa catalitica, poi l’esplosione. Sono stati attimi di panico per una coppia di anziani di Aguscello, nel Ferrarese, che poco prima del caos si sono messi in salvo fuggendo fuori dall’abitazione che poco dopo è stata avvolta dalle fiamme.

Ferrara, esplode la bombola del gas: abitazione distrutta dalle fiamme

L’episodio ha avuto luogo nella mattinata di ieri, mercoledì 15 febbraio, ad Aguscello in provincia di Ferrara.

Intorno alle 9 del mattino Benito Simoni, pensionato di 86 anni, aveva appena installato una bombola di gas gpl ad una stufetta recentemente acquistata.

Aguscello (Ferrara). Una bombola di gas è esplosa all’interno dell’abitazione di due anziani, che sono riusciti a mettersi in salvo per tempo

Una volta aperta la valvola del gas e accesa la stufa, è arrivata la fiammata. Per questo il Simoni e la moglie si sono precipitati fuori dalla loro villetta e, una volta lasciata l’abitazione, è arrivata l’esplosione.

La casa è stata dichiarata inagibile

Il boato dall’esplosione è stato avvertito anche dai vicini, ma fortunatamente la coppia di anziani si trovava già fuori dall’abitazione, al sicuro ma comprensibilmente sotto choc.

L’allarme – scrive ‘L’Estense’ – è stato lanciato dagli operai di un cantiere in prossimità della casa. I vigili del fuoco sono accorsi con un’autopompa insieme ai carabinieri e a un’ambulanza del 118.

I pompieri hanno domato l’incendio con una certa fatica, ma l’abitazione ha subito danni importanti. Il soffitto, scrive ‘Il Resto del Carlino’, è praticamente crollato.

I vigili del fuoco hanno sequestrato la bombola che ha causato l’esplosione e verranno svolte delle indagini. La casa è stata dichiarata inagibile.

La disperazione dei proprietari

Ascoltato da ‘Il Resto del Carlino’, il pensionato Benito Simoni non nasconde la sua frustrazione.

Al quotidiano riferisce: “La stufetta è stata acquistata nell’agosto scorso; mentre la bombola qualche giorno fa. Non so cosa sia successo, siamo usciti appena in tempo. Ho 86 anni, io e mia moglie siamo anziani, non ci voleva proprio questo incidente. La casa è inagibile e ora ci ospiterà temporaneamente mia figlia”.

Ancora: “Ho conservato tutti gli scontrini sia della bombola che della stufetta. Posso provare che sono stati acquistati di recente”.

Recentemente episodi simili si sono verificati a Tiana, in Sardegna, e a Torino. In entrambi i casi ci sono stati feriti.