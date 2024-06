Fernando Monte di 81 anni trovato morto in casa a Castrignano dei Greci, lividi sul corpo: giallo sul badante

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Fernando Monte, di 81 anni, è stato ritrovato senza vita in provincia di Lecce. L’anziano, che abitava a Castrignano dei Greci, è deceduto forse in seguito a percosse. Sul corpo infatti sono stati ritrovati lividi. I sospetti sono caduti sul badante, presente in casa ma in pieno stato confusionale. Alcune fonti parlano di assunzione di sostanze.

Fernando Monte: trovato senza vita a Castrignano dei Greci

Un anziano di 80 anni, Fernando Monte, è stato ritrovato morto in casa in circostanze definite sospette. La vicenda è avvenuta a Castrignano dei Greci, in provincia di Lecce, in via Trieste.

L’uomo, in sedia a rotelle per problemi di deambulazione, è stato scoperto riverso a terra privo di vita. Sul corpo presunti segni di percosse o più generici lividi.

Giallo: 81enne trovato morto in casa a Castrignano dei Greci, in provincia di Lecce

In casa era presente una persona, il badante di Monte, assunto ormai da due anni. Secondo i famigliari, non era in condizioni lucide, forse aveva assunto sostanze stupefacenti.

Il momento del ritrovamento

La scoperta del corpo è avvenuta nel pomeriggio, quando la figlia e suo marito sono rientrati dal mare. La donna ha verificato la morte del padre e chiamato immediatamente il numero del 118 per avvertire i soccorsi e le forze dell’ordine.

Immediato il riconoscimento da parte dei famigliari di lividi sul corpo, che secondo loro sono compatibili con percosse.

Non si esclude nessun indizio, così la presenza in casa del badante è considerata una possibile pista per capire cosa è successo nell’abitazione.

I sospetti sul badante

Non potevano quindi che ricadere sul badante i primi sospetti dei Carabinieri della compagnia di Maglie. Immediati i rilievi del caso.

Nel frattempo l’uomo a servizio nell’abitazione, un 36enne moldavo, è stato trasportato in ospedale in evidente stato di confusione.

In due anni di lavoro con la famiglia non ci sono mai stati problemi e per questo neanche questa vuole sospettare di lui. Saranno le indagini, o una confessione, a fare chiarezza su quanto accaduto.