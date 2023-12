Fermato il marito della donna morta in un albergo vicino La Spezia: gli inquirenti non escludono l'omicidio

Il marito della donna di 53 anni trovata morta in un albergo di Mattarana, in provincia di La Spezia, è stato fermato. I carabinieri erano sulle sue tracce dalla mattina di venerdì 8 dicembre, quando il corpo senza vita della moglie è stato rinvenuto dal personale dell’hotel nella stanza in cui la coppia alloggiava. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa quella dell’omicidio.

Fermato il marito della donna trovata morta in un albergo

La notizia è dell’ultima ora. Nel primo pomeriggio di venerdì 8 dicembre i carabinieri hanno rintracciato e bloccato il marito della donna rinvenuta cadavere in una stanza d’albergo di Mattarana, in provincia di La Spezia.

Va chiarito che dalle prime informazioni il teatro del giallo era indicato come Carrodano, sempre nello Spezzino.

Come riporta ‘Agi’, l’uomo sarebbe stato fermato a Pontremoli, provincia di Massa Carrara, a bordo della sua Citroen C3 bianca.

Si tratta di Alfredo Zenucchi, 57 anni. Sua moglie si chiamava Rossella Cominotti.

Il giallo, la scomparsa e l’annuncio su Facebook

Secondo le prime ricostruzioni rese possibili anche da annunci comparsi sui social, della coppia non si avevano notizie da circa 12 giorni.

I due vivevano alle porte di Cremona, dove gestivano un’edicola. La loro attività era stata avviata nel 2022 e da diversi giorni il negozio risultava chiuso.

Giovedì 7 dicembre su Facebook è comparso l’annuncio di una parente di Rossella Cominotti. La congiunta aveva scritto che “i telefoni non ricevono più nemmeno WhatsApp e chiamate” e che “in famiglia c’è molta paura”.

La mattina di venerdì 8 dicembre, purtroppo, il tragico epilogo.

La morte di Rossella Cominotti

Il corpo senza vita di Rossella Cominotti è stato rinvenuto alle 8:55 di venerdì 8 dicembre dal personale di un albergo di Mattarana, in provincia di La Spezia.

Secondo i primi rilievi degli inquirenti, le condizioni del cadavere non lascerebbero escludere la pista dell’omicidio.

A uccidere la 53enne potrebbe essere stata un’arma da taglio o un oggetto contundente. Le indagini sono ancora in corso per stabilire la posizione del marito, che nel frattempo si era allontanato dall’albergo.