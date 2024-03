Ferita a coltellate a Roè Volciano vicino Brescia in una rissa tra minori: grave 14enne, colpita da una 15enne

Accoltellata in una lite tra ragazzine mentre gli altri incitavano e riprendevano la scena con i cellulari. Una 14enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale per le gravi ferite riportate in una colluttazione con una 15enne che l’avrebbe colpita con diversi fendenti. L’episodio è avvenuto a Roè Volciano, comune in provincia di Brescia, tra una folla di una ventina di adolescenti. Secondo le prime informazioni, la vittima è ricoverata ma non sarebbe in pericolo, mentre l’altra minore si troverebbe nella caserma dei carabinieri di Salò.

La rissa a Roè Volciano

La rissa sarebbe avvenuta in una fermata del pullman non lontano dalla scuola di Roè, intorno alle 15 di giovedì 21 marzo. Ancora in fase di accertamento la ricostruzione dei fatti: il motivo scatenante della lite non è ancora chiaro, ma delle prime informazioni dietro potrebbe esserci la rivalità su un ragazzino conteso dalle minorenni, entrambe nate a Brescia da famiglie di origini marocchine.

Sull’episodio stanno indagando i militari dell’Arma di Salò e la procura dei Minori, che starebbe valutando l’apertura di un fascicolo con l’ipotesi di reato di tentato omicidio.

Il comune di Roè Volciano, in provincia di Brescia, dove è avvenuta la rissa con l’accoltellamento della 14enne

Grave la 14enne ferita a coltellate

Stando a quanto ricostruito finora, la 15enne avrebbe colpito più volte la 14enne con un coltello, per poi allontanarsi dalla fermata del pullman. I carabinieri l’hanno rintracciata e portata alla caserma di Salò.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha fornito le prime cure alla 14enne, immediatamente trasportata in ospedale e ricoverata d’urgenza per le gravi ferite riportate.

Le indagini

Per ricostruire la dinamica della lite saranno fondamentali le testimonianze dei tanti adolescenti che hanno assistito alla scena. Da quanto riportato dal Giornale di Brescia, attorno alle due minorenni si sarebbe formata una ressa con circa venti coetanei, che avrebbero aizzato ancora di più le rivali una contro l’altra: nessuno sarebbe intervenuto, ma anzi in tanti avrebbero filmato la colluttazione con gli smartphone.

I militari dell’Arma sono al lavoro per accertare i fatti e, in attesa di raccogliere la versione della 15enne, sono alla ricerca della lama utilizzata per l’aggressione.