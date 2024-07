Femminicidio di Manuela Petrangeli uccisa da Gianluca Molinaro, il messaggio dell'assassino prima di spararle

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Gianluca Molinaro ha confessato l’omicidio della sua ex compagna Manuela Petrangeli, uccisa a colpi di fucile il 4 luglio scorso fuori dalla clinica Villa Sandra al Portuense. Nei messaggi audio inviati a un amico subito dopo il femminicidio, Molinaro, con voce confusa e biascicata, ha detto: “Gli ho sparato due colpi, l’ho massacrata“.

L’agghiacciante omicidio di Manuela Petrangeli

A rendere il tutto ancora più agghiacciante è stata la foto del fucile a canne mozze usato per il delitto, che Molinaro ha inviato allo stesso amico, mostrando l’arma appoggiata sul sedile della sua auto.

Come riporta il Corriere della Sera, questi messaggi, insieme alla foto, sono stati acquisiti dal giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza di custodia cautelare per omicidio aggravato.

Carabinieri sul luogo dove Manuela Petrangeli è stata uccisa

Gli atti sono ora nelle mani del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e della sostituta Antonella Pandolfi.

L’amico di Molinaro ha ascoltato i messaggi solo dopo aver visto la fotografia, rimanendo scioccato dalla violenza dell’accaduto.

Gianluca Molinaro, un uomo geloso e possessivo

Molinaro, che secondo le testimonianze aveva bevuto molto prima di compiere il delitto, ha confessato di essere stato fuori dalla clinica, conoscendo perfettamente gli orari di lavoro della Petrangeli, madre del loro figlio di nove anni.

Alessio Petrangeli, fratello di Manuela, ha descritto Molinaro come un uomo geloso e possessivo, che continuava a controllare sua sorella nonostante la loro separazione avvenuta tre anni prima.

Questo comportamento angosciava profondamente Manuela, spingendola a cercare aiuto psicologico.

L’ennesimo femminicidio del 2024 in Italia

Nonostante la paura di reazioni violente, Manuela non aveva mai denunciato alle forze dell’ordine le violenze psicologiche subite dopo la separazione con Molinaro.

L’uomo, 53 anni, ha un passato di spaccio, risse, aggressioni e violenza contro altre donne, oltre a problemi di droga noti.

Petrangeli è la venticinquesima vittima di femminicidio in Italia nel 2024.