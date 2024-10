Femminicidio a Solero vicino ad Alessandria, uccide la moglie a coltellate e si consegna ai carabinieri

Femminicidio vicino ad Alessandria. Mercoledì 16 ottobre, a Solero, un uomo di 63 anni ha ucciso a coltellate la moglie 53enne per poi chiamare i carabinieri: la telefonata sarebbe stata fatta intorno alle 6 del mattino. Immediato l’arrivo dei soccorritori, che non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna, un’insegnante di sostegno delle scuole medie. Indagini in corso dei militari, in attesa dell’arrivo del magistrato.

Il femminicidio vicino ad Alessandria

Le prime ricostruzioni parlano di un femminicidio avvenuto in via Cavoli, a Solero (Alessandria), intorno alle 5:30 del mattino.

Dopo l’aggressione, il marito reo confesso avrebbe chiamato i carabinieri per costituirsi.

Fonte foto: Tuttocittà.it Solero, vicino Alessandria, dove si è consumato il femminicidio

L’arrivo dei soccorsi

In seguito alla chiamata al 112 sono stati immediatamente inviati sul posto i soccorritori del 118.

Il personale sanitario, però, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Chi è Patrizia Russo, la donna uccisa dal marito a Solero

Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Piccolo, la coppia – originaria di Agrigento – non avrebbe figli.

Era rientrata il giorno prima del femminicidio dalla Sicilia: si erano trasferiti a Solero da poco.

La vittima, Patrizia Russo, sarebbe un’insegnante di sostegno in una scuola media del paese.

Come tutte le mattine, era attesa in classe.

Notizia in aggiornamento…