Femminicidio a Capoterra: uccide la moglie a coltellate e poi si costituisce ai Carabinieri

Nuovo femminicidio in Italia: a Capoterra, nella provincia di Cagliari, un uomo ha ucciso la moglie. Poi si è costituito ai Carabinieri.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riportato dall’agenzia ‘Ansa’, il fatto è avvenuto attorno alle ore 12: l’uomo ha ucciso la moglie a coltellate e poi si è costituito ai Carabinieri che ha incontrato per strada.

Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli sulla vicenda avvenuta nel Cagliaritano.

Fonte foto: Tuttocittà Il femminicidio è avvenuto a Capoterra, a ovest di Cagliari.

I soccorsi

Sul posto, oltre ai Carabinieri, è accorso anche il personale medico del 118 che, però, quando è arrivato, non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Quanti femminicidi ci sono stati in Italia nel 2022

Nell’agosto del 2022, il Viminale ha aggiornato i dati sui femminicidi in Italia: dall’annuale dossier del ministero dell’Interno, diffuso in occasione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, era emerso che in un anno, tra il 1° agosto del 2021 e il 31 luglio del 2022, in Italia sono state uccise 125 donne, in aumento rispetto alle 108 dei 12 mesi precedenti, in media più di una ogni 3 giorni.

Per quanto riguarda i casi di violenza sulle donne, 108 omicidi sono stati compiuti in ambito familiare o affettivo e, in particolare, 68 hanno visto coinvolti partner o ex. Sono donne il 39,2% del totale delle vittime di omicidio volontario.