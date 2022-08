Felix Gyan infortuna Wijnaldum in allenamento: piovono insulti razzisti sul calciatore della Roma

Georginio Wijnaldum, frattura composta della tibia: l’ultimo colpo di mercato della Roma ora dovrà stare fermo ai box per parecchio tempo. A causare il danno, uno scontro fortuito in una partitella di allenamento a Trigoria. Il contrasto che ha messo ko il centrocampista olandese ha visto protagonista Felix Afena-Gyan, il giovane attaccante ghanese che dovrebbe essere ceduto alla Cremonese in queste ore.

Scontro Georginio Wijnaldum e Felix Afena-Gyan: la dinamica dell’infortunio

Subito dopo lo scontro, si è subito capito che l’infortunio di Wijnaldum non era cosa di poco conto. Le lacrime versate dall’olandese hanno immediatamente lasciato intendere la gravità dell’accaduto. Lo stesso Felix si è accorto in un amen che le condizioni del compagno di squadra erano critiche. Le sensazioni a caldo, purtroppo, si sono rivelate corrette.

L’intervento del giovane attaccante è stato duro. La Gazzetta dello Sport riferisce di un Mourinho nervosissimo, forse proprio con il giovane Felix per via della sua entrata troppo decisa per una partitella d’allenamento. La questione infortunio dell’asso olandese ha provocato anche un vergognoso ‘effetto collaterale’: le critiche di stampo razzista piovute addosso ad Afena-Gyan sui social.

Fonte foto: ANSA Georginio Wijnaldum

Gli insulti razzisti

“Felix Afena dopo che lo rispediamo sul gommone per aver frantumato la gamba al nostro miglior centrocampista appena atterrato”, ha cinguettato un utente a corredo di una clip in cui si vede un immigrato piangente tra le braccia di un volontario.

“Io e i fra domani quando Vespasiani presenterà Felix”, il tweet di un altro internauta a commento di un’immagine del Ku Klux Klan. E ancora, un altro utente: “Se è veramente stato Felix lo rincorro per tutta Roma e lo stiro”.

Sono seguiti altri ‘cinguettii’ insultati. C’è anche chi ha difeso il giovane, condannando le frasi razziste indirizzategli: “State insultando un bambino di 19 anni senza sapere nemmeno la dinamica, senza sapere niente. Lo state facendo con frasi bruttissime. Odio, razzismo… vergognatevi. Ma come fate a essere così? Mi fate schifo! Lasciate in pace”.

Wijnaldum: operarsi o iniziare una terapia conservativa?

Secondo Sky, Wijnaldum ora ha due opzioni: procedere subito con l’operazione e andare incontro a uno stop di circa due mesi e mezzo oppure intraprendere una terapia conservativa per uno stop di 3-4 mesi. La decisione sarà presa dal calciatore nelle prossime ore.