Felicia Kingsley e il nuovo libro "Una conquista fuori menù": l'intervista alla regina dei romanzi rosa

Scrittrice di successo, architetta, emiliana doc: Felicia Kingsley è la regina dei romanzi rosa in Italia. Ogni suo libro è un successo, complici gli ingredienti con cui condisce le sue storie che raccontano in maniera intelligente e brillante la vita, le emozioni e i sentimenti. Milioni di copie vendute, libri tradotti all’estero, una marea di follower su Instagram e TikTok, il suo ultimo romanzo è Una conquista fuori menù ed è balzato ai vertici delle classifiche già prima della data d’uscita, ma del resto questo accade ogni volta che Felicia sforna una nuova storia. Si tratta di libri rosa, commedie romantiche, che portano i lettori nei posti più disparati del mondo, in cui l’intreccio narrativo è solido, i personaggi credibili e la storia d’amore aleggia e prende forma tra un’avventura e l’altra. In occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo ha concesso un’intervista a Virgilio Notizie.

Una conquista fuori menù, l’ultimo libro di Felicia Kingsley

La cucina di un ristorante italiano, di proprietà di una famiglia che viene sospettata di avere legami con la malavita di New York. Un agente speciale di nome Dwight Faraday, che si deve infiltrare nella brigata, e Julia Villa, la figlia del proprietario. Sono questi – a grandi linee – gli ingredienti di Una conquista fuori menù, l’ultimo romanzo di Felicia Kingsley pubblicato da Newton Compton a settembre 2024.

Un libro frizzante, divertente, perfetto per intrattenere: Felicia Kingsley ha una penna scorrevole e intrisa di ironia, che mantiene un ritmo narrativo accattivante e capace di far immedesimare i lettori nelle emozioni e nelle vicende che vivono i suoi protagonisti. E forse sono proprio questi i segreti del suo successo.

L’intervista a Felicia Kingsley

Una conquista fuori menù è il suo ultimo romanzo, pubblicato da Newton Compton Editori e già da prima dell’uscita è schizzato in vetta alle classifiche di Amazon. Qual è la ricetta del suo successo?

“Credo che se esistesse una ricetta, tutti la vorremmo – me inclusa – ma temo non sia così facile. Probabilmente gli unici che possono dare la risposta sono i lettori stessi. Quello che posso dire io è che cerco sempre di divertirmi mentre scrivo, e mi auguro che questo divertimento tra le righe si percepisca”.

Si tratta di un romance ambientato nel mondo della cucina ma in cui non manca anche un pizzico di altro. Un aspetto che accomuna un po’ tutti i suoi romanzi. L’intuizione che scaturisce dalla lettura dei suoi libri è che lei cerchi di essere fedele alla vita, tessendo romanzi capaci di essere sì romantici ma anche molto altro. Quindi spazio al mistero, alla crescita personale e alle disavventure. È così?

“Mi piace che la storia d’amore cammini su una trama non strettamente correlata all’innamoramento. D’altra parte anche nella vita reale è così: ci si innamora mentre si sta facendo altro. Uno dei punti su cui lavoro, prima di iniziare la stesura, è mettere a fuoco il cosa succede”.

Come è nata l’idea di Una conquista fuori menù? E qual è il messaggio che vuole trasmettere ai lettori?

“Io non mi prefiggo mai uno scopo didattico o profetico, il mio unico intento è intrattenere. Non sono io che devo educare i lettori. In questa storia ho semplicemente cercato di ritrarre una persona – Julia – che oltre all’amore verso qualcuno, deve riuscire a trovare anche l’amore verso se stessa”.

Leggendo le recensioni molte sono concordi nel dire che leggere i suoi romanzi (in senso buono) alza l’asticella delle aspettative nelle relazioni. Crede che sia davvero così?

“Non so se sia vero o un gran bel complimento, ma credo sia giusto avere aspettative alte. Basta con questa normalizzazione dell’accontentarsi delle briciole”.

In questi anni molti hanno parlato del genere romance, alcuni non comprendendo nulla del tipo di pubblico che ha e i temi trattati. Ci racconta lei come bisognerebbe approcciarsi a questa tipologia di libri e a grandi linee di cosa trattano?

“Io penso che la sfida al momento, sia fare capire che l’amore, il parlare di sentimenti, di come nascano le relazioni siano tematiche che non hanno genere e non hanno età. Anzi, triste mondo quello in cui si pensa che l’amore sia solo una “cosa da donne”. Ci sono tanti stereotipi da abbattere, il problema è che molti di questi sono fomentati proprio da chi in editoria ci lavora”.

C’è ancora uno stigma sui lettori e sui libri romance?

“Ci stiamo lavorando. Chi legge romance non deve vergognarsi di nulla e ritengo che il problema sia solo di chi giudica. Nel 2024 dovremmo aver capito che i pregiudizi sono tossici, dunque perché continuare a difenderli quando si tratta di lettura?”.

Tra l’altro i romance sono tra quelli che vanno per la maggiore, perché questo successo delle storie d’amore?

“Giro la domanda io: perché stupirci tanto? L’amore è il tema centrale della letteratura! Dante chiudeva la Commedia dicendo che “è L’amor che move il sol e le altre stelle”. Secondo me ci siamo involuti se il concetto era così chiaro nel 1300 mentre ora ce ne stupiamo”.

A dire che il romance piace sono i numeri, basti pensare ai suoi; quindi, qual è stato il momento in cui si è resa conto di essere tanto apprezzata dai lettori (non solo italiani)?

“Non c’è mai stato un boom, uno scatto da 0 a 100 in 2 secondi. Sono al mio undicesimo romanzo e negli anni, storia dopo storia, si sono aggiunti nuovi affezionati. È stato un passaparola cresciuto nel tempo e da architetto – deformazione professionale – ho molta fiducia nel valore del tempo e del consolidamento. Roma non è stata costruita in un giorno”.

Architetto, autrice, traduttrice: sono solo alcune delle sue tante anime. In quale si sente più a suo agio?

“Di tutti i personaggi del mondo Disney con cui sono cresciuta da bambina posso dire che quello che mi rispecchia di più è Bert, di Mary Poppins. Ogni giorno si svegliava e faceva qualcosa di diverso: costruiva aquiloni, faceva lo spazzacamino, disegnava paesaggi. Anche nel mio caso, sento che in me c’è spazio per tutto”.

Chi è Felicia Kingsley

Classe 1987, di Carpi, Felicia Kingsley all’anagrafe è Serena Artioli ma è conosciuta con il suo pseudonimo. Di professione architetta e scrittrice, sono quasi dieci anni che ha conquistato un posto d’onore nel cuore dei suoi lettori per non lasciarlo più. Da Matrimonio di convenienza (uscito prima in self publishing nel 2016 e poi – l’anno dopo – con Newton Compton) non ha mai smesso di sfornare storie brillanti, capaci di appassionare, di divertire ed emozionare.

Ammontano a 11 i titoli pubblicati, dopo il primo infatti fanno seguito Stronze si nasce, Una cenerentola a Manhattan, Due cuori in affitto, La verità è che non ti odio abbastanza, Prima regola: non innamorarsi, Bugiarde si diventa, Non è un paese per single, Ti aspetto a Central Park e Una ragazza d’altri tempi. Oltre a questi ha scritto alcune novelle.

Le sue ambientazioni spaziano dall’Italia all’estero, i suoi personaggi sono sempre arguti, interessanti e lei li tratteggia talmente bene da renderli tridimensionali, avvicinandoli così ai lettori.

Alla scrittura affianca anche altri progetti editoriali come la realizzazione di diari di lettura e la traduzione di Una ragazza fuori moda di Louisa May Alcott.

Seguitissima sui social, apprezzata in maniera trasversale da donne di tutte le età, Felicia Kingsley racconta la vita e le sue emozioni in maniera intelligente, brillante e divertente. E il motivo del suo successo è anche questo.