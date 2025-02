Fedez "scappa" da Selvaggia Lucarelli a Sanremo 2025? Il retroscena sulla madre: "Mi ha evitata al ristorante"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Non è ancora iniziato il Festival di Sanremo 2025 e già nascono diverse polemiche per i possibili incroci dietro le quinte: stavolta il tema riguarda la co-conduttrice del Dopofestival, Selvaggia Lucarelli, e il cantante in gara Fedez, tra i quali non scorre buon sangue. La giornalista ha anche svelato un retroscena sulla madre dell’artista.

Torna il Dopofestival a Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo di quest’anno vedrà un ritorno a cinque anni di distanza dall’ultima volta: quello del Dopofestival, la trasmissione che parla del Festival, analizzando quanto avvenuto durante le serata della kermesse.

Quest’anno sarà condotto da Alessandro Cattelan, che avrà al suo fianco, come co-conduttrici, Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo.

Fonte foto: ANSA Alessandro Cattelan, conduttore del Dopofestival di Sanremo 2025, che ha parlato del possibile incontro in trasmissione tra Selvaggia Lucarelli e Fedez

E proprio la presenza della Lucarelli ha creato non poche perplessità, soprattutto dopo l’indiscrezione secondo la quale Fedez (artista in gara e notoriamente non in buoni rapporti con la giornalista) avrebbe chiesto di non essere ospite del Dopofestival per evitare domande scomode sulle sue vicende personali, con le quali la Lucarelli ha avuto molto a che vedere.

Fedez e Selvaggia Lucarelli

A parlare della questione è stato proprio il conduttore Alessandro Cattelan, che di fronte alle domande su una possibile assenza di Fedez, preoccupato dalle domande scomode, ha chiarito: “Non credo che il ‘Dopofestival’ debba essere vissuto come una corte d’accusa, non sarà un tribunale”.

“Capisco che per ciò che è successo recentemente ci si vada ad infilare un po’ in quell’argomento – ha poi aggiunto Cattelan – ma Selvaggia Lucarelli è una persona intelligente che parla di altre mille cose e parlerà anche di quello”.

Cattelan ha poi chiarito che la scelta di Selvaggia Lucarelli non ha nulla a che vedere con le polemiche, essendo stata fatta tempo prima che si sapessero chi fossero i cantanti in gara. In ogni caso, il conduttore è pronto ad accogliere tutti: “Non so ancora chi ci sarà, guarderemo la serata e chi vuole passare e avrà tempo ed energie è ben accetto e sapremo trattarlo bene”.

La madre di Fedez

Anche Selvaggia Lucarelli, nel corso di alcune interviste su Rtl102.5 e Radio Zeta, ha dimostrato di essere consapevole delle polemiche, ma ha voluto precisare che “i miei non buoni rapporti con Fedez faranno sì che qualsiasi cosa dirò creerà polemiche”.

La giornalista ha poi raccontato un curioso aneddoto indirettamente legato al cantante: “Ero a cena due sere fa in un ristorante e mi siedo. Ad un certo punto arriva un gruppo di signore. Dopo 10 minuti, una signora di queste, bionda, mi guarda e va via insieme alle amiche cambiando tavolo. Era la madre di Fedez”.

La giornalista ha però chiarito di non aver avuto alcun tipo di discussione con la donna: “Non ci sono stati litigi, per carità”.