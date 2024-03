Fedez ospite di Francesca Fagnani a Belve per parlare della rottura con Chiara Ferragni: quando andrà in onda

Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, sbarcherà a Belve, talk di Rai Due condotto da Francesca Fagnani. Lo assicura il magazine Oggi, con un articolo firmato da Alberto Dandolo.

Il giornalista ha riferito che il rapper, durante l’ospitata, parlerà di diverse questioni che lo riguardano, tra cui la delicata situazione sentimentale vissuta con la moglie Chiara Ferragni.

Fedez ospite a Belve per parlare di Chiara Ferragni con Francesca Fagnani: l’indiscrezione

“Se Chiara Ferragni ha scelto Fabio Fazio per comunicare in esclusiva le sue ragioni e posizioni in merito alla nota vicenda giudiziaria e mediatica che la sta coinvolgendo, il suo (ex) marito Fedez sceglie la tv di Stato. E nello specifico Belve, l’irriverente programma di interviste ‘face to face’ condotto da Francesca Fagnani“. Così il magazine Oggi nell’ultimo numero in edicola.

Fonte foto: ANSA

Il nome del rapper era già stato accostato a Belve nella scorsa stagione del programma. L’ospitata all’epoca non andò in porto dopo le frizioni avute dalla Rai con l’artista milanese.

Frizioni riconducibili alle accuse di censura che Fedez rivolse alla tv di Stato nel periodo del Concertone del Primo Maggio 2021 e a quelle indirizzate alla maggioranza di governo a Sanremo 2023.

A Belve la verità anche sulla chiusura di Muschio Selvaggio

Ora, secondo quanto svela il settimanale diretto da Carlo Verdelli, l’artista “racconterà la sua verità sulla fine dell’amore con la moglie Chiara Ferragni”.

Sul tavolo anche le sue puntualizzazioni sul caso della chiusura di Muschio Selvaggio.

Quando verrà registrata l’intervista con Francesca Fagnani e quando verrà trasmessa su Rai Due

L’intervista dovrebbe essere registrata la settimana prossima. Belve tornerà in prima serata su Rai 2 martedì 2 aprile.

Da capire se la chiacchierata tra Fedez e Francesca Fagnani, sempre ammesso e non concesso che sarà realizzata (si attende l’ufficialità che l’intervista venga confezionata), sarà trasmessa già il 2 aprile oppure in una delle puntate successive.