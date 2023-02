Fedez prende in giro il karate, la durissima replica del campione olimpico Luigi Busà

Fedez sembra essere rimasto intrappolato nel vortice delle gaffe. Nell’ultima puntata del suo format ‘Muschio Selvaggio’ il rapper e imprenditore digitale, parlando di arti marziali, ha considerato il karate “uno sport inutile” inducendo il campione olimpico Luigi Busà a rispondergli con un video.

Cos’ha detto Fedez sul karate

Nella puntata di ‘Muschio Selvaggio’ pubblicata online, Fedez esprime il suo pensiero sulle arti marziali e racconta la sua esperienza.

Federico Leonardo Lucia, infatti, ha dei trascorsi proprio con il karate. Le sue parole: “Che arte marziale inutile è il karate. Raga, io sono cintura blu di karate. Ho perso anni della mia vita a imparare delle cose completamente inutili. Tipo che il pugno si dà così… ma chi ca**o dà il pugno così, che pari così. Sono delle mossette goliardiche”.

Fonte foto: ANSA Fedez, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia, ha fatto un’altra gaffe durante una puntata di ‘Muschio Selvaggio’

La risposta di Luigi Busà

Luigi Busà, campione olimpico di karate, non ha mantenuto il silenzio e sul suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato un video per rispondere all’affermazione di Fedez.

Le parole del campione: “Il karate è una delle più antiche arti marziali che esiste e insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e per gli altri. Partiamo tutti dallo stesso livello fin da piccolini, per arrivare poi a diventare grandi campioni che vincono europei, mondiali, fino alle Olimpiadi. Ovviamente abbiamo tutti lo stesso obiettivo che è quello di fare sport e promuovere il valore del rispetto e dell’uguaglianza. Faccio questo video non per far polemica ma per difendere il karate e non solo, per difendere qualsiasi sport esso sia”.

Quindi Busà fa un invito a Fedez: “Ovviamente invito Fedez un giorno ad allenarci insieme. Mi piacerebbe farti scoprire quanta bellezza, quanta tecnica e quanto rispetto si cela dietro questo meraviglioso sport”.

Infine, Luigi Busà rivolge un appello a tutti i giovanissimi in ascolto: “Per tutti i ragazzi che stanno ascoltando questo messaggio volevo dirvi: continuate a fare ciò che vi piace, abbiate fiducia in voi stessi e difendete sempre ciò in cui credete e non ve ne pentirete mai”.

Ancora, raggiunto al telefono dall’ANSA il campione ha detto: “Fedez dovrebbe imparare a comunicare, altrimenti faccia altro. Le parole di Fedez mi hanno fatto molto arrabbiare, non si può definire ‘inutile’ una disciplina come il karate”.

Il precedente sul caso Emanuela Orlandi

Non è passato troppo tempo dalla puntata di ‘Muschio Selvaggio’ in cui Fedez e Luis Sal hanno accolto il giornalista Gianluigi Nuzzi in una puntata dal titolo: “Scandaluzzi con Gianluigi Nuzzi”. I conduttori hanno parlato con l’ospite degli scandali in Vaticano e non hanno potuto fare a meno di parlare del caso di Emanuela Orlandi.

Soprattutto, Luis Sal ha fatto riferimento alla serie Netflix ‘Vatican Girl’. Improvvisamente Fedez lo ha interrotto: “Non l’hanno mai ritrovata”, un’amara verità che però ha ceduto subito il posto a una risata.

Non solo: Fedez ha anche commentato le parole che Papa Francesco disse a Pietro Orlandi 15 giorni dopo esser salito al soglio pontificio. Bergoglio disse: “Emanuela sta in cielo”, una frase che ancora oggi tormenta la famiglia della ragazza scomparsa il 22 giugno 1983.

Fedez ha detto: “Emanuela sta in cielo? Forse fa la pilota!”, e il gelo è caduto definitivamente tra i presenti. Per quella risata e quella battuta il rapper è stato travolto dalle critiche, ma Pietro Orlandi lo ha perdonato specialmente dopo aver ricevuto le scuse al telefono direttamente dal marito di Chiara Ferragni.