Fedez fuori da LOL, il rapper non sarà il conduttore della quinta stagione su Prime Video

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sono stati presentati i palinsesti per la prossima stagione di Prime Video e a far più rumore è stata un’assenza, quella di Fedez. È stata difatti confermata la nuova stagione di “LOL – Chi Ride è Fuori”, ma il rapper, conduttore dal 2021, non è stato nominato e sembra non sarà più al timone dello show.

La presentazione del palinsesto di Prime Video

Nella giornata di martedì 16 luglio 2024 sono stati annunciati i palinsesti Prime Video per la stagione 2024/2025, che hanno riservato non poche sorprese.

Tra nuovi film, serie e programmi, spicca il ritorno di Alessia Marcuzzi, che condurrà “Red carpet – vip al tappeto”, un nuovo game show che vedrà la partecipazione della Gialappa’s Band (o meglio, di Marco Santin e Giorgio Gherarducci, dato che Carlo Taranto si è ritirato dalle scene già da qualche anno).

Fonte foto: IPA Fedez e Mara Maionchi durante la presentazione della stagione natalizia di “LOL – Chi Ride è Fuori”

A fare però più rumore non è ciò che è stato detto, ma quello che è stato taciuto: è stata difatti presentata la nuova stagione di “LOL – Chi Ride è Fuori”, giunto ormai alla quinta edizione, non c’è stata alcuna dichiarazione in merito al ritorno alla conduzione di Fedez, host del programma sin dall’inizio, nel 2021.

L’assenza di Fedez da LOL

È stata quindi confermata la quinta stagione del game show, che vedrà sfidarsi dieci concorrenti, comici professionisti, che dovranno cercare di non ridere per sei ore, nel tentativo di aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro da devolvere a un ente benefico scelto dal vincitore.

Fina dalla sua prima stagione, Fedez è stato il conduttore del programma, nonché arbitro che sventolava i cartellini agli ammoniti e agli espulsi e che cercava di far rispettare le regole dello show, come l’obbligo di partecipare attivamente tentando di far ridere gli altri concorrenti.

In ogni edizione il rapper è stato accompagnato nella conduzione da diversi personaggi (principalmente Mara Maionchi e Frank Matano) ma dal prossimo anno le cose potrebbero cambiare, dato che Prime Video sembra non aver confermato la scelta di Fedez come conduttore di LOL.

La nuova stagione di LOL

E così, dopo l’obbligata interruzione della serie “The Ferragnez” causata dalla separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, il rapper sembra aver perso anche quello che negli ultimi anni era stato il suo “posto fisso” nello streaming italiano.

Proprio nella stagione passata, Fedez era stato, oltre che conduttore, anche un concorrente “speciale”, l’undicesimo, pur venendo eliminato già nella seconda puntata.

Ora però, esattamente come avviene per i nuovi concorrenti dello show, anche su Fedez è caduto un silenzio totale, che sembra però confermare la sua assenza dal programma. Confermata invece la nuova edizione di “LOL Talent Show – Chi Fa Ridere è Dentro”, il programma condotto dal Mago Forest con Katia Follesa, Elio e Lillo Petrolo in giuria, il cui vincitore ha diritto di entrare come concorrente nello show.