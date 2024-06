Fedez fa uno scherzo telefonico a Matteo Salvini in diretta su Twitch: la replica del capo della Lega

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fedez ha fatto uno scherzo telefonico a Matteo Salvini durante una diretta su Twitch, popolare piattaforma di streaming. Il giorno dopo il leader della Lega ha pubblicato un video su Facebook per commentare l’accaduto: “A 40 anni, magari, il tempo degli scherzi telefonici è finito”.

Lo scherzo di Fedez a Salvini

Nella serata di lunedì 10 giugno Fedez era ospite nella diretta dello streamer ilrossopiubelloditwitch. A un certo punto il rapper ha avuto l’idea: “Facciamo uno scherzo a Salvini?”

La proposta è stata accolta da un coro di risate e incitamenti. “Se risponde metto giù e poi dico che mi è partita la chiamata!”, ha ragionato Fedez. “Ma tanto non risponde Salvini, raga…”, ha aggiunto. Invece Salvini ha risposto con un vigoroso “Pronto?”

Fedez è immediatamente scoppiato a ridere e ha riattaccato. Qualche secondo dopo, fra le risate generali, ha richiamato imbarazzato: “Matteo scusa, m’è partita la chiamata. Come stai, tutto bene? Sei contento? Un abbraccio. Sentiamoci uno di questi giorni”.

I riferimenti per chi volesse recuperare il momento sul canale Twitch ilrossopiubelloditwitch: il titolo è “Fedez di nuovo in live…” del 1o giugno 2024, minuto 02:29:24.

Salvini era reduce dai risultati delle elezioni Europee, non proprio rosei per la Lega e per di più conditi da una polemica a distanza con Umberto Bossi, fondatore del partito.

Il commento di Salvini

Il giorno dopo il leader della Lega ha commentato l’evento sul suo profilo Facebook:

Ieri [Fedez] mi ha fatto uno scherzo. L’ho letto sul giornale, io non pensavo neppure che fosse uno scherzo. Poi sai che scherzone! Ma ognuno si diverte come vuole.

Questo il resoconto salviniano:

Ero a casa a Roma con Francesca, la mia compagna. Erano le 23:30. Mi suona il telefonino, leggo “Fedez”. E se uno ti chiama alle 31:30 la sera – dici – “rispondiamo, non si sa mai. Avrà avuto un problema”. E invece mi ha detto “scusa, mi è partita la telefonata. Ciao. Come Stai?”

L’invito a vedersi per un caffè

Salvini a questo punto ha invitato Fedez a prendere un caffè: