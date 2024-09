Fedez fa infuriare Chiara Ferragni sull'assegno di mantenimento dei figli: retroscena sulla "cifra irrisoria"

Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero visti per la prima volta dopo la separazione. L’incontro sarebbe avvenuto con i rispettivi legali e per discutere la questione relativa al mantenimento dei loro due figli, Leone (6 anni) e Vittoria (3 anni). A rivelare i retroscena della riunione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia.

Fedez e Chiara Ferragni, mantenimento figli: il retroscena

Secondo quanto appreso e riferito da Parpiglia attraverso un post su Instagram, i due ex coniugi avrebbero trovato un accordo. L’intesa, però, sarebbe giunta dopo un incontro piuttosto burrascoso.

“Nessuna frase di distensione e nessun tentativo di parole vicine alla serenità”, ha sostenuto il giornalista esperto di cronaca rosa che ha aggiunto che l’influencer e il rapper, ormai, si parlano solamente per gestire situazioni necessarie. Al di fuori di esse non ci sarebbe più alcun dialogo.

Fonte foto: ANSA Fedez e Chiara Ferragni

“Chiara – ha raccontato Parpiglia – si occuperà del mantenimento dei figli in toto, avendo rifiutato in modo netto e deciso ogni tipo di aiuto, relativo sempre al mantenimento, dopo aver ascoltato la somma offerta dall’ex marito, somma pare… ‘irrisoria’”.

Parpiglia: “Fedez pagherà le spese scolastiche e mediche”

Il rapper, ha spiegato sempre il giornalista, “pagherà le spese scolastiche ordinarie e contribuirà alle spese mediche per i figli. Stop. Inoltre il cantante potrà vedere i figli usando lo schema previsto dalla legge con i weekend alternati e pernotto in casa di lui”.

Al momento l’indiscrezione non è stata commentata dai diretti interessati che hanno preferito non pronunciarsi su quanto emerso. Dunque nessuna conferma e nessuna smentita.

Ferragni e Fedez protagonisti della cronaca rosa

Dopo il ‘Balocco – Gate‘, le strade di Fedez e Ferragni si sono separate. Lungo tutta l’estate, entrambi hanno riempito le pagine della cronaca rosa del Bel Paese. Il rapper è stato paparazzato svariate volte in compagnia di diverse ragazze.

L’influencer cremonese è finita per essere chiacchierata per una presunta love story con Silvio Campara, Ceo di Golden Goose. Anche in questo frangente i diretti interessati hanno optato per il silenzio.

Nessuna ammissione, ma nemmeno nessuna negazione in merito alle voci che li vogliono vicini sentimentalmente.