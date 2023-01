Fedez-Emanuela Orlandi, il fratello della ragazza scomparsa 40 anni fa reagisce alla risata del rapper

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

La polemica sulla risata di Fedez mentre stava parlando della di Emanuela Orlandi non hanno lasciato indifferente il fratello della donna scomparsa 40 anni fa e sulla quale ora persino il Vaticano vorrebbe vederci chiaro. Come ha reagito all’umorismo nero del rapper.

Fedez ride di Emanuela Orlandi: è polemica

L’antefatto parte da una una puntata di ‘Muschio Selvaggio’, il podcast che Fedez conduce su Youtube insieme all’amico influencer Luis Sal. Con Gianluigi Nuzzi, conduttore di ‘Quarto Grado‘, si stava parlando proprio della scomparsa di Emanuela Orlandi.

Il tema era la nuova serie ‘Vatican Girlì, uscita da pochi giorni su Netflix. Fedez si è lasciato andare ad una battuta sottolineando che “Non l’hanno mai trovata“: una sorta di ‘spoiler’ cui ha fatto seguito una sonora risata.

Subito dopo, Gianluigi Nuzzi ha preso le distanze: “Questo è black humor, che è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista”. Ora è arrivata anche la reazione del fratello della donna, Pietro Orlandi.

Pietro Orlandi assolve Fedez per la risata

Raggiunto da Adnkronos, Pietro Orlandi non è sembrato particolarmente ferito dalla reazione di Fedez e la sua ironia sulla scomparsa di Emanuela, datata 22 giugno 1983. “È stata sicuramente fuori luogo e un po’ mi è dispiaciuto” ha detto, salvo poi assolverlo.

Subito dopo, infatti, ha aggiunto: “Ha sbagliato, ma ha parlato per un’ora di mia sorella e questa è la cosa che mi interessa di più“. Lo spazio dato al caso, tra i più misteriosi della storia d’Italia, è stato quindi valutato più importante della risata scappata al rapper.

Fonte foto: ANSA Pietro Orlandi durante una manifestazione alle porte del Vaticano, a gennaio 2023

“Fedez ha peccato di immaturità nel fare quella risata – ha sottolineato Pietro Orlandi – A ognuno di noi, da ragazzini, sarà scappata una risata durante un funerale, cerco di prenderla così”. Amaramente, poi, ha ammesso di aver sentito cattiverie e cose dette in malafede in questi anni, “ben peggiori di una risata in quella circostanza”.

Riaperte le indagini: torna la pista di Londra

Il motivo per il quale Fedez si è ritrovato a parlare di Emanuela Orlandi è anche legato al fatto che negli ultimi giorni il caso è tornato in auge, grazie alla decisione del Vaticano di riaprire le indagini sulla sua scomparsa.

Sempre il fratello Pietro ha dichiarato di essere in contatto con una persona informata sulla vicenda della sorella, scomparsa a Roma il 22 giugno 1983, quando aveva solo 15 anni, ed ha così riaperto la cosiddetta pista londinese.

La fonte anonima avrebbe informazioni “interessanti” a riguardo e avrebbe fornito documenti inediti sulla situazione di Londra. Di questa pista aveva parlato per la prima volta un presunto ex agente segreto del Sismi, noto come Lupo Solitario, che nel 2011 aveva dichiarato che Emanuela Orlandi sarebbe viva e in un manicomio in Inghilterra.