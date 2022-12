Fedez è stato cacciato da un casinò di Las Vegas: "Che soddisfazione", ecco il motivo

Fedez è stato cacciato da un casinò di Las Vegas. Il rapper e imprenditore, marito di Chiara Ferragni, in questi giorni è volato negli States insieme al suo team di ‘Muschio Selvaggio’, il podcast condotto insieme all’amico Luis Sal. Ebbene, l’intento era proprio quello di girare un’altra puntata del suo show in compagnia del campione di poker Dario Sammartino e il campione di memoria italiano Andrea Muzii.

Fedez cacciato da un casinò a Las Vegas: cos’è successo

Fedez e il suo team, nella puntata precedente di ‘Muschio Selvaggio’, avevano annunciato l’intento di volare negli States per farsi cacciare da un casinò.

L’obiettivo è stato raggiunto: Federico Lucia, Luis Sal, Sammartino e Muzii sono entrati in un casinò dove hanno partecipato a un tavolo di blackjack.

Fonte foto: IPA Fedez è stato cacciato da un casinò di Las Vegas

Il gruppo ha tenuto d’occhio i funzionari e ha collezionato alcune vincite, fino a quando i responsabili non si sono accorti del trucco e hanno invitato i ragazzi ad uscire.

Perché Fedez è stato cacciato?

Il gruppo si è portato presso il casinò di Las Vegas – capitale del gioco d’azzardo – per sfruttare le abilità mnemoniche di Muzii. Probabilmente Muzii è stato sorpreso a contare le carte, una pratica che nei casinò non è illegale ma malvista e può comportare l’allontanamento dalla sala.

Questo è quanto è successo a Fedez e soci, con Andrea Muzii che in un video postato online non nasconde la sua soddisfazione: “È andata bene perché abbiamo vinto parecchio. Poi arriva il tipo e ci dice di andare via. Devo dire che dà molta soddisfazione il fatto che le mie capacità intellettuali siano una minaccia per il fatturato di un’impresa miliardaria, mi eccita”.

Il gruppo, infatti, si è portato a casa 800 dollari che corrispondono a 754,76 euro.

Cosa dice il regolamento del casinò

Generalmente, nei casinò il conteggio delle carte da parte dei giocatori è tollerato purché non si ricorra a supporti esterni – calcolatrici, smartphone – azione che nel Nevada è considerata illegale.

Tuttavia, chi viene sorpreso a contare le carte e in contemporanea vince grosse somme di denaro, viene allontanato dal locale. Non è dato quantificare se la vincita ottenuta da Fedez e soci – 800 dollari – sia da considerarsi “grossa”, ma il gruppo è stato allontanato per un insieme di fattori.