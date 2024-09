Fedez e Matano esclusi da LOL 5, Siani e Pintus condurranno la nuova edizione su Amazon Prime Video

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’edizione numero 5 di LOL, lo show comico in onda su Amazon Prime Video, non vedrà Fedez e Frank Matano alla conduzione. I due verranno sostituiti da una nuova coppia di conduttori: Alessandro Siani e Angelo Pintus. Per Siani si tratta di una prima volta assoluta nel programma LOL-Chi ride è fuori, mentre per Pintus sarà un ritorno dopo la partecipazione come concorrente nella prima edizione del 2021.

LOL 5, Pintus e Siani nuovi conduttori

La notizia dell’avvicendamento alla conduzione di LOL 5 è arrivata direttamente dalla pagina Instagram ufficiale della piattaforma Amazon Prime Video.

Nel reel pubblicato sul canale social si vedono, tra le altre scene, Pintus e Siani seduti nella control room del programma, dove nelle 4 edizioni precedenti c’era sempre stato Fedez, accompagnato prima da Mara Maionchi e poi da Frank Matano.

Fedez per la prima volta non condurrà il programma

L’assenza di Fedez, uno dei volti principali di Amazon Prime Video in Italia, era praticamente già nota. La notizia era già stata data in fase di presentazione dei palinsesti della piattaforma, quando LOL – Chi ride è fuori era stato confermato come uno dei programmi di punta per il 2025.

Tuttavia, la data di messa in onda del programma non è ancora stata resa nota, così come non ci sono ancora indiscrezioni sul cast della quinta edizione.

Di sicuro, anche quest’anno, ci sarà LOL – Chi fa ridere è dentro, format condotto dal Mago Forest con Katia Follesa e Lillo Petrolo. Come lo scorso anno, da questo programma verrà selezionato il decimo concorrente in gara che andrà a sfidare i big di LOL – Chi ride è fuori. Lo scorso anno a partecipare in questa veste fu Loris Fabiani.

Attesa per il cast di LOL 5

Bisognerà quindi aspettare ancora qualche settimana per conoscere i nomi dei comici che cercheranno di raccogliere il testimone di Giorgio Panariello, vincitore di LOL 4.

Al momento l’unica cosa certa è che a condurre il programma non saranno né Fedez né Frank Matano. Al loro posto ci saranno Angelo Pintus e Alessandro Siani, incaricati di lanciare gli imprevisti in control room, ammonire ed espellere i concorrenti e andare a caccia dei minimi accenni di risata.

La terza edizione di LOL era stata vinta da Fabio Balsamo e Luca Bizzarri. Nella seconda aveva trionfato Maccio Capatonda (seconda Virginia Raffaele), mentre la prima edizione di LOL – Chi ride è fuori era stata vinta, nel 2021, da Ciro Priello (seconda Katia Follesa).