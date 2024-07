Fedez e la presunta lite con Chiara Ferragni al telefono dall'ospedale: bufera dopo il post dell'imprenditrice

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fedez e Chiara Ferragni hanno litigato mentre il cantante era ricoverato in ospedale alcuni giorni fa per un’emorragia interna? Questa è l’ultima indiscrezioni sugli (ex) Ferragnez.

Cosa è successo tra Fedez e Chiara Ferragni

A lanciare l’indiscrezione sulla presunta lite tra Fedez e Chiara Ferragni, che sarebbe avvenuta proprio nei giorni in cui il cantante era ricoverato al Policlinico di Milano per una nuova emorragia interna, è stata la pagina Instagram di gossip Very Inutil People.

La pagina in questione ha scritto: “Durante l’ultimo ricovero Fedez ha litigato al telefono con Chiara davanti a diversi testimoni. Pare, e dico pare, perché questo è quello che mi è stato riferito, che Fedez abbia accusato Chiara di non essere andata a trovarlo in ospedale”.

Chiara Ferragni e Fedez, in una foto del 2021

Il silenzio social di Chiara Ferragni e il nuovo post

Dopo essere stata in silenzio social per quasi una settimana, nella serata di martedì 16 luglio Chiara Ferragni è tornata a pubblicare un post su Instagram.

Nella didascalia, a corredo di alcune fotografie, si legge: “‘Nella vita vincere o perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere’. Negli ultimi mesi ho pensato a questa frase ogni giorno: l’ho trovata nella dedica di un’amica, negli abbracci caldi della mia famiglia, nei sorrisi e nei pianti e in tutti gli strani giochi del destino. Sussurrata perfino dalla coppia che mangiava in barca al tramonto e che poi mi ha accolta per brindare alla vita, quella vita vera e autentica, piena di colpi di scena. Ed è allora che mi ripeto la mia frase: ciò che non è mai accettabile è smettere“.

Le polemiche sotto al post dopo la litigata

Il post di Chiara Ferragni è stato commentato positivamente da diversi utenti, tra cui la madre Marina Di Guardo, che ha scritto: “Ci sono momenti in cui i problemi entrano nella nostra vita e non possiamo fare nulla per evitarli. Ma sono lì per un motivo. Solo quando li avremo superati capiremo perché erano lì. Paolo Coelho (La quinta montagna)”.

Non sono mancate, però, nuove polemiche contro l’imprenditrice digitale, soprattutto dopo il ricovero di Fedez.

Come segnalato da DiLei, qualcuno ha scritto: “Improvvisamente tutta questa vicinanza alle persone comuni”.

Un’utente, riferendosi ai commenti cancellati, ha sentenziato: “Impossibile fare una critica sotto a un post di Chiara Ferragni“.