Fedez e Chiara Ferragni presentano il cane Paloma: critiche sui social per aver preso un cucciolo di razza

A casa dei “Ferragnez”, la coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni, è arrivata Paloma, una cucciola di razza Golden retriever. A darne l’annuncio la stessa coppia in un post pubblicato sui social. Scelta che, tuttavia, ha sollevato una pioggia di critiche.

Critiche alla coppia sui social

Il post pubblicato dai Ferragnez ha raccolto una serie di commenti negativi e di critiche. “Tristissimo che due persone così famose, invece di dare un buon esempio e adottare un cane abbandonato, lo abbiamo comprato! Veramente tristi. Tante serie prime e discorsi per invogliare a essere migliori persone, e qui abbiamo il risultato” commenta un utente, in uno dei commenti che hanno ricevuto più apprezzamenti su Instagram.

“Un cane abbandonato e meticcio no eh, mai un bell’esempio da far seguire ad altri” attacca invece un altro utente, che critica la scelta della coppia di non aver adottato un cane abbandonato. “Siete esempi solo per le marche o brand che pagano?”.

“Ma adottarlo dal canile? Cioè con i soldi che avete potete mantenere un canile intero per i prossimi 10 anni. E anche questa volta avete perso l’occasione di mostrarvi umani” osserva ancora un altro follower della coppia.

Ma c’è anche chi li difende

C’è però chi non condivide le critiche e difende i Ferragnez. “Ma perché avete sempre da ridire su qualunque cosa – commenta un sostenitore della coppia – assurdo, non si possono più leggere i commenti perché c’è pieno di persone frustate e insoddisfatte. Vivete la vostra vita senza puntare il dito ogni due minuti e vedrete che sarà tutto più bello”.

E ancora: “Ognuno è libero di adottare o meno, non sono tenuti ad adottare soltanto perché personaggi famosi. Sono liberi di prendere un cane cucciolo o un cane più anziano, se la mamma di Chiara ha voluto regalare ai bimbi un cucciolo perché crescesse con loro io non vedo nulla di sbagliato“.

Chiara Ferragni e Fedez, che il 29 luglio scorso avevano sofferto per la perdita della cagnolina Matilda, compagna di vita inseparabile dell’imprenditrice digitale da 13 anni, come ricorda La Repubblica, avrebbero ricevuto in regalo Paloma dalla nonna Marina Di Guardo, per fare felici i suoi nipotini, Leone e Vittoria, figli della coppia.

I canili in Italia

Ma quanti sono i cani che si trovano nei canili in Italia? Secondo la Lav, sono quasi 70.000 cani ospitati in più di 1000 canili: 356 canili sanitari, 671 canili rifugio e 89 strutture facenti funzione di canile sanitario e canile rifugio (dati 2020).

Nel 2020 nei canili rifugio c’erano 69.171 cani, 42.291 al Sud e nelle Isole, 15.239 al Centro e 11.641 al Nord (Calabria e Basilicata non hanno diffuso i numeri).

La stessa Lav ricorda che nelle nostre case ci sono 10.1 milioni di cani e 8.7 milioni di gatti. Il 44,7% degli italiani vive con un cane, il 35,4% con un gatto (Rapporto Italia, Eurispes 2022).