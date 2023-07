Fedez denuncia parcheggiatore abusivo a Milano: multato 60enne senza fissa dimora, rapper criticato sui social

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Bufera social contro Fedez. Il rapper ha denunciato un parcheggiatore abusivo a Milano, che si è poi scoperto essere un sessantenne senza fissa dimora, poi multato dalle autorità. Fan e critici si sono schierati, sostenendo o criticando la scelta.

La denuncia del parcheggiatore abusivo

Intorno alle 10:30 del mattino di martedì, in via Doria nella zona della Stazione Centrale di Milano, il rapper Fedez nota e riporta alle autorità un parcheggiatore abusivo che sta indicando i posteggi liberi agli automobilisti.

Secondo quanto scrive il quotidiano ‘La Repubblica’, l’uomo in quesitone avrebbe 60 anni, sarebbe italiano e non avrebbe una dimora stabile. La denuncia del cantante dovrebbe comportare una multa per il parcheggiatore.

Fonte foto: IPA Un parcheggiatore abusivo indica a un automobilista dove mettere la propria macchina

Fare il parcheggiatore abusivo è un reato?

Dal punto di vista legale, fare il parcheggiatore abusivo non è un reato, ma costituisce, secondo una sentenza della Corte di Cassazione, un illecito amministrativo, a meno che non vengano fatte minacce all’automobilista per farsi pagare.

Significa che non ci sono pene carcerarie per chi intraprende questa professione non legale, ma soltanto multe, come accaduto nel caso dell’uomo di 60 anni denunciato da Fedez.

Questo non toglie che fare il parcheggiatore abusivo sia contro la legge, e che quindi si rischi una multa che può variare tra i 769 e i 3095 euro a seconda della gravità dell’offesa.

La bufera sui social

La notizia della denuncia di Fedez nei confronti del parcheggiatore abusivo, legata alla situazione di indigenza dello stesso, ha causato una reazione polarizzata sui social, in particolare su Twitter.

Da una parte i fan del rapper ne difendono l’operato, affermando come sia perfettamente legittimo denunciare chi commette un illecito amministrativo, e come comportamenti illegali non possano essere giustificati dalla situazione socioeconomica di chi li perpetra.

Dall’altra, in molti hanno visto il comportamento de cantante come un inutile accanimento nei confronti di una persona che stava solamente tentando di racimolare qualche soldo, portata avanti da qualcuno che, come Fedez, non ha particolari problemi economici.